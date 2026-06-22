Janez Janša / »Komunisti želijo uničiti našo civilizacijo« V intervjuju za poljski spletni portal Višegrad24 je Janez Janša povedal, da verjame v teorije zarote o veliki zamenjavi, ki da preti Evropi in zahodni civilizaciji Mladina

22. 6. 2026

Slovenski premier Janez Janša v intervjuju za Višegrad24

© Višegrad24 / YouTube

Predsednik slovenske vlade Janez Janša je gostoval v podkastu poljskega spletnega portala Višegrad24, ki ga je leta 2020 ustanovil Stefan Tompson, britanski politični komentator. Višegrad24 je odkrita skrajno desna spletna platforma, "oddaja" v angleškem jeziku, ima pa na družbenih omrežjih skupaj več kot milijon sledilcev. Njen vpliv v evropskem desnem prostoru ni zanemarljiv, zato ni presenetljivo, da je Janez Janša sprejel povabilo na intervju. Kot tudi ni presenečenje, da se ga je Tompson odločil povabiti prav zdaj, ko je ponovno postal predsednik vlade. A pomembna je še ena okoliščina: z oblasti je po 16 letih moral oditi Janšev "sopotnik" in eden od politikov, ki jih Tompson najbolj opeva, Viktor Orban.

Janez Janša je v pogovoru za Višegrad24 izrekel številne kontroverzne izjave, med drugim se je – sicer na pobudo Tompsona - že tradicionalno lotil komunizma, čeprav je bil, kot je splošno znano, v socialistični Jugoslaviji tudi sam član partije oziroma Zveza komunistov Slovenije. Podobno politično pot je imel tudi Viktor Orban.

Začela sta prav tam. Prvo vprašanje, ki ga je predsedniku SDS postavil sogovornik, je bilo namreč, ali je njegova izkušnja s komunizmom eden od razlogov, da je "tako trd nasprotnik levičarske politike na splošno".

Kako si Janša predstavlja komunizem?

"Aretirala me je tajna politična policija, mi sodila in me obsodila na leto in pol zapora," je odgovoril Janša in nemudoma dodal, da je agenda "komunistov danes«, da želijo "uničiti našo civilizacijo". "Da bi vzpostavili komunistično družbo, morate najprej razgraditi narod, družino, zasebne šole, religijo – vse, kar oblikuje človekovo zavest," je dejal predsednik SDS.

"Če preberete prve strani Komunističnega manifesta izpred skoraj 200 let, je zapisano v njem: da bi vzpostavili komunistično družbo, je treba najprej razgraditi narod, družino, zasebne šole, religijo – vse, kar oblikuje človekovo zavest. To je zapisano v Komunističnem manifestu. In imeli smo del sveta, kjer so to skušali doseči z orožjem, z nasilnimi komunističnimi revolucijami. Vemo, kako se je končalo – ne povsod, ampak Sovjetska zveza je razpadla," je v intervjuju za Višegrad24 dejal Janša in nato sam omenil Antonia Gramscija, italijanskega filozofa in komunista. Kdo je bil Gramsci in zakaj je to nenavadno? Takoj za tem, ko je bil imenovan za vodjo italijanske komunistične stranke, ga je dal fašistični vodja in takrat že italijanski samodržec Benito Mussolini aretirati, izpustil pa ga je enajst let kasneje, leta 1937, ko je bilo jasno, da je je pred njim samo še nekaj dni. Dejansko je bil torej Gramsci ena prvih izmed žrtev italijanskega fašizma. A Janša v intervju – v skladu s sodobnimi skrajno desnimi teorijami zarot – resnico popolnoma obrne in dejansko podpre ravnanje z Gramscijem.

"Poznam njegova dela. Ko je obiskal Sovjetsko zvezo v prvih letih po njeni vzpostavitvi, se je vrnil v Italijo in zapisal, da je tam toliko nasilja, da takšna sredstva v zahodnem delu Evrope nikoli ne bodo sprejeta. Zato je treba to doseči z drugimi sredstvi – s prevzemom kulturnih institucij, univerz, šol, vseh tistih delov družbe, v katerih se ustvarja nekaj, kar ni materialno. Potem ne potrebujemo orožja, da bi prevzeli oblast. Sama bo prišla k nam, potreben bo čas. Gramsci je imel veliko privržencev – frankfurtsko šolo, ki je nato prodrla na ameriške univerze, in nato smo to propagando uvozili nazaj," je poudaril predsednik SDS. Dodal je, da je tako imenovani delavski razred bolj ali manj izginil zaradi razvoja tehnologije in sprememb in so se zato "komunisti" preusmerili k vsem vrstam zatiranih delov družbe – manjšinam, ob katerih je Janša izpostavil LGBT+ populacijo: "Samo da uničijo vse."

"Predstavljajte si zdaj naše družbe – deset tisoče političnih nasprotnikov je bilo na primer ubitih v Sloveniji, pol milijona v nekdanji Jugoslaviji ali desetine milijonov v Sovjetski zvezi. Očistili so najbolj produktiven, najbolj vitalen del družbe."

"Obstaja dobra knjiga, ki jo je napisal Gad Saad Parazitski um, ki to zelo natančno opiše. To je nekaj, kar je proti znanosti, proti naravi, posledice pa so katastrofalne, če pogledamo, kaj prihaja iz nekdanjih elitnih univerz po vsem Zahodu. In boj za to, da bi to ustavili, se je šele začel. Predstavljajte si zdaj zahodne družbe, kjer ni bilo nasilne komunistične revolucije; do tega položaja so prišle samo z mehko močjo, ki jo je uporabila levica. Predstavljajte si zdaj naše družbe – deset tisoče političnih nasprotnikov je bilo na primer ubitih v Sloveniji, pol milijona v nekdanji Jugoslaviji ali desetine milijonov v Sovjetski zvezi. Očistili so najbolj produktiven, najbolj vitalen del družbe. Po formalnih spremembah pa smo z Zahoda uvozili tudi ta mehki pristop – kulturno revolucijo, tretji val – za prevzem družb, kakor je zagovarjal Gramsci. Pred takimi poskusi smo bili torej še manj imuni. Kajti na Zahodu vsaj niso ubijali ljudi. Tu pa so bile decimirane cele generacije," je v pogovoru za Višegrad24 omenil Janša.

Tompson v sproščenem pogovoru z Janšo nemalo stvari tudi sam obsežno komentira in ne skriva, da si s slovenskim premierjem delita številna stališča. Tako se Tompson denimo obregne tudi ob proteste za Gazo, ki jih označuje za radikalne.

O9r5A8h2Ftw

"Na eni strani progresivci – tisti, ki mahajo z zastavami skupnosti LGBTQIA+, transspolnimi zastavami, tisti, ki govorijo o enakosti in pridigajo o pravičnosti –, in na drugi strani migranti z Bližnjega vzhoda, prve, druge, tretje generacije, ki se združujejo. To zelo jasno vidite v nekaj državah. Zelo jasno to vidite v Združenem kraljestvu z Zelenimi, ki jih, ironično, vodi Jud, gospod Zack Polanski, ki se povezuje z islamističnimi silami. To vidite na primer pri Mothinu Aliju. Vidite to pri nekaterih neodvisnih poslancih, ki danes sedijo v britanskem parlamentu. Vidite to v Franciji pri Jean-Lucu Mélenchonu, voditelju Neuklonljive Francije (La France insoumise), francoske trde levice, ki nabira sektaške glasove druge in tretje generacije alžirskih, maroških in tunizijskih skupnosti. Vidite to povsod, kjer so zelo močne progresivne sile in skupnosti druge in tretje generacije muslimanov. To zavezništvo se združuje z enim skupnim ciljem – uničenjem Zahoda. Migranti iz muslimanskih okolij in tisti, ki imajo islamistične vrednote, ker bi želeli, da bi uma zmagala in da bi se vzpostavil kalifat; progresivci, ker bi radi vpeljali nov zlati svit, lepši dan. In delijo en sam cilj. Palestinska zastava je v nekem smislu postala simbol tega," je dejal Tompson.

"Če želimo razumeti zmedo, ki jo ustvarja levica: na teh protestih hkrati plapolajo zastave LGBT in palestinske zastave. Hkrati pa v Gazi mečejo LGBT-osebe s streh."

Janša je to hitro izkoristil za opis tega, kar se je po njegovem v zadnjih štirih letih (torej pod levosredinsko vlado Roberta Goloba oz. pred prihodom četrte vlade pod vodstvom SDS ma oblast) dogajalo v Sloveniji. "Vprašanje, ki ste ga opisali, je bilo v zadnjih štirih letih zelo prisotno v levi politiki v Sloveniji. Prejšnja vlada je s kršenjem naših predpisov priznala neobstoječo palestinsko državo. Imamo nekatera pravila in postopke – imamo ustavne zakone, poslovnik parlamenta –, in te postopke so kršili samo zato, da bi to potezo izpeljali pred evropskimi volitvami, ker so menili, da jim bo to pomagalo. Ni jim, ker smo evropske volitve dobili mi. Če želimo razumeti zmedo, ki jo ustvarja levica: na teh protestih hkrati plapolajo zastave LGBT in palestinske zastave. Hkrati pa v Gazi mečejo LGBT-osebe s streh," je izpostavil Janša in pridal, da zato "običajni ljudje težko razumejo to protislovje".

Janez Janša v intervjuju z novinarjem Stefanom Tompsonom

© Višegrad24 / YouTube

Kaj so govorili učitelji komunizma?

"Razumeti ga je mogoče, če se spomnimo, kaj so govorili učitelji komunizma. Skriti moramo svoje cilje. Ljudem govoriti nekaj drugega, kakor v resnici počnemo. Za nas, ki te stvari poznamo iz preteklosti v Sloveniji, to ni tako težko razumeti. Toda za 99 odstotkov prebivalstva je to nekaj, česar ne morejo sestaviti, kako deluje," je dejal Janša.

Predsednik slovenske vlade je nato citiral Solženicina in omenil, da ko so ga leta po spremembah vprašali, kaj je zdaj Rusija, je dejal: "To ni nekaj hladnega, kakršna je bila. Ampak ni niti nekaj novega, kar smo si želeli, da bi bila – je neke vrste hibrid. Tisto novo, kar smo si želeli ustvariti, torej svobodna družba, se nikoli ne bo zgodila." Ob tem je Janša poudaril, da je Putinova Rusija dokaz, da je Zahod po razpadu Sovjetske zveze naredil "veliko napako", kajti "ljudje so se osredotočili samo na trg, na blago, na vire, ne pa na to, kako pomagati vzpostaviti normalno svobodno družbo".

"To je bila situacija, ki sta jo KGB in Putin izkoristila, da sta se vrnila na oblast. Torej ni samo njihova krivda, je tudi naša. Po porazu nacistične Nemčije ni bilo programov, kako spremeniti stvari, da bi se ljudje zavedali, kaj se je v resnici zgodilo. Strateška napaka, in zdaj se soočamo s posledicami," je še v intervjuju za Višegrad24 poudaril Janša.

"To je bila situacija, ki sta jo KGB in Putin izkoristila, da sta se vrnila na oblast. Torej ni samo njihova krivda, je tudi naša. Po porazu nacistične Nemčije ni bilo programov, kako spremeniti stvari, da bi se ljudje zavedali, kaj se je v resnici zgodilo. Strateška napaka, in zdaj se soočamo s posledicami."

Na Tompsonovo vprašanje, katera je po njegovem mnenju največja grožnja, na katero bi se morali osredotočiti, če želimo ohraniti Zahod, pa je Janša odgovoril, da je to "nova geopolitična realnost, v kateri se dogaja veliko stvari, vidimo pa samo eno državo, eno silo, ki ima od tega položaja korist". To po njegovem ni Rusija, temveč Kitajska. "In ne vemo, kaj se bo tam zgodilo. Leta 2007, preden je Slovenija prevzela prvo rotacijsko predsedstvo Evropske unije, sem bil na uradnem obisku na Kitajskem, in eden od najvišjih voditeljev na Kitajskem v tistem času – imena ne bom omenil, ker bi lahko še vedno občutil posledice – mi je rekel, da se Zahod ne zaveda, kaj prihaja na Kitajskem. Dejal je: sedanje vodstvo na Kitajskem je zadnje, ki se zaveda, kaj se je v resnici zgodilo med kulturno revolucijo, in česa učimo mlade generacije. Zavedamo se razlike. Naslednje vodstvo, ki prihaja, se tega ne zaveda," je opisaval Janša.

V intervjuju, ki si ga lahko v celoti ogledate na videopovezavi (YouTube), sta se dotaknila tudi migrantske in azilne politike v Evropi, v kateri sta izrazila svoja že znana stališča, nato pa sta temo razširila tudi na "mlade konservativne moške". Tompson je dejal, da se slednji počutijo, kot da jih sistem izrinja.

Janša je na to odgovoril, da je "predvsem leva evropska politična elita" vložila ogromno truda, denarja in propagande v to, da bi izbrisala "mejo med begunci, ki bežijo pred smrtnimi kaznimi v Iranu", in ljudmi, ki skušajo priti v Evropo "zgolj zato, da bi uživali ugodnosti naših socialnih sistemov".

Janez Janša, predsednik slovenske vlade med prijaznim intervjujem

© Višegrad24 / YouTube

"Naj omenim pogovor, ki sem ga imel pred leti z enim od ministrov maroške vlade," je ob tem dejal Janša. "Bili smo tam na konferenci in med večerjo sem ga vprašal: Zakaj je 20, 25 odstotkov vseh nezakonitih prehodov v Slovenijo – po zadnjih podatkih – ljudi iz Maroka? Lepa država ste. Bili smo v Marakešu. Zakaj prihajajo? Minister je rekel: No, zakaj jih pa sprejemate? To je pravo vprašanje. Postavil je pravo vprašanje. Rekel sem: ja, ja, ampak vseeno – zakaj je ta številka tako visoka? To niso posamezniki. Rekel je: mnogi od teh ljudi skušajo ubežati pravici v Maroku. Tatovi so, kriminalci, in naš pravni sistem je tak, da kadar nekoga ujamemo pri teh dejanjih – ne najhujših, ampak takih – nam ni ravno v interesu, da ga damo na sodišče, v zapor in tako naprej. Potem se vrne in ponavlja zločine. No, malo počakamo. Bežijo iz države, gredo k vam, vi jih sprejmete in to je vaš problem," je še komentiral slovenski premier.

"Bil sem popolnoma šokiran. Rekel sem: poglejte, hvala za vašo iskrenost, ampak vseeno – izvažate svoje težave v Evropo, tudi v mojo državo. In ponovil je svoj prvi odgovor: Zakaj me sprejemate?" je znova poudaril Janša.

O9r5A8h2Ftw