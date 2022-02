Grožnje vrhovnemu vodji Čezvesoljske zombi cerkve blaženega zvonjenja

Ko je nasilje norma

Čezvesoljska zombi cerkev blaženega zvonjenja

© Wikipedia

Čezvesoljska zombi cerkev blaženega zvonjenja (ČZCBZ) verbalno nasilje, tudi fizične napade in grožnje s smrtjo pozna že od nastanka verske skupnosti, to je od leta 2013. Grožnje so se nanašale najprej na dejavnosti cerkve, zadnje leto in pol pa predvsem na to, kakšno mnenje ta izraža o sedanji vladi. Petega februarja je cerkev na profilu na Twitterju, kjer je zelo dejavna, objavila poziv vsem, »da prijavijo grožnje in napade, ki so jih prejeli s strani janšistov, fašistov in nacistov«. Objavo je opremila s slikovnim gradivom, v katerem je zbirka žaljivih komentarjev in osebnih napadov na vodjo cerkve Roka Grosa in njegovo družino.