Film tedna: Atlas ptic

Zgodba o uspešnem podjetniku, ki postopno izgublja nadzor nad lastnim življenjem

V Kinodvoru bo, 6. aprila ob 20.30 premiera filma Atlas ptic, v katerem na Češkem živeči slovenski režiser Olmo Omerzu z nežno ironijo pripoveduje zgodbo o uspešnem podjetniku, ki postopno izgublja nadzor nad lastnim življenjem. Predfilm: Poslednji dan patriarhata (r. Olmo Omerzu).

Ivo, ostareli lastnik večmilijonskega tehnološkega podjetja, ki je vse življenje posvetil delu, se na pragu starosti prvič spopade z resnejšimi zdravstvenimi težavami, obenem pa ga močno pretrese odkritje, da je nekdo v njegovem podjetju z dvojnimi fakturami prelival sredstva v tujino. Glavna osumljenka za to dejanje je njegova dolgoletna računovodkinja, ki pa je nenadoma ni nikjer na spregled. Med okrevanjem Ivo spozna, da ne more zaupati prav nikomur, niti lastnim družinskim članom, ki bi po njegovem radi prevzeli vodenje podjetja. A zdi se, da resnico o življenju poznajo le ptice...

"Olmo Omerzu, slovenski gastarbajter, avtor finih filmov (Zimske muhe, Družinski film, Mlada noč), si v Atlasu ptic vzame uro in pol za uničenje kapitalizma. Ivo (Miroslav Donutil), ostareli lastnik češke tovarne, nenadoma kolapsne. Srce. Odpeljejo ga na kliniko in ga priklopijo na aparate. Videti je tako groteskno, kot bi se kdo iz njega norčeval. Kapitalizem smeši, ponižuje, ubija in uničuje tudi tiste, ki vanj najbolj verjamejo, ki ga najbolj slavijo in ki z njim najbolj profitirajo. In medtem ko se Ivo, kapitalist, ki ga je kapitalizem povsem izžel, bori za življenje, njegova sinova zarotniško oznanjata: Delati se je treba, kot da je živ! Kot da je vse v redu! Preprečiti je treba paniko. Kapital je plašna žival," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič jr.

Olmo Omerzu je svoj prvi kratkometražec Almir (1998), prikazan tudi na Festivalu slovenskega filma, zrežiral že pri trinajstih. Med letoma 2001 in 2003 je bil član uredništva revije Stripburger, leta 2004 pa je izdal svoj prvi avtorski strip. Istega leta se je vpisal na študij filmske režije na praški akademiji FAMU, kjer je med drugim posnel uspešen srednjemetražec Drugo dejanje (2008). Film je požel številne nagrade na evropskih festivalih in doživel distribucijo v čeških kinematografih. Leta 2012 je v sekciji Forum berlinskega filmskega festivala predstavil svoj celovečerni prvenec Mlada noč, za katerega je kasneje prejel nagrado čeških filmskih kritikov za odkritje leta. Režiserjev drugi celovečerec Družinski film (2015) je bil premierno prikazan na festivalu v San Sebastiánu, tretji, Zimske muhe, pa v Karlovih Varih, kjer je bil ovenčan z nagrado za najboljšo režijo. Zadnje štiri omenjene filme smo si lahko ogledali tudi na našem platnu.

TkCGQpZ8bIo