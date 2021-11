Nesrečni fuk

Začenja se 32. LIFFe, ki bo pokazal, kako kapitalizem odpoveduje in ustvarja čedalje bolj toksično družbeno okolje

V filmu Atlas ptic slovenskega gastarbajterja Olma Omerzuja kruti, tiranski skopuh Ivo, ostareli lastnik češke tovarne, nenadoma kolapsne, a ko se izkaže, da je njegov denar iginil, vstane od mrtvih.

Olmo Omerzu, slovenski gastarbajter, avtor finih filmov (Zimske muhe, Družinski film, Mlada noč), si v Atlasu ptic vzame uro in pol za uničenje kapitalizma. Ivo (Miroslav Donutil), ostareli lastnik češke tovarne, nenadoma kolapsne. Srce. Odpeljejo ga na kliniko in ga priklopijo na aparate. Videti je tako groteskno, kot bi se kdo iz njega norčeval. Kapitalizem smeši, ponižuje, ubija in uničuje tudi tiste, ki vanj najbolj verjamejo, ki ga najbolj slavijo in ki z njim najbolj profitirajo. In medtem ko se Ivo, kapitalist, ki ga je kapitalizem povsem izžel, bori za življenje, njegova sinova zarotniško oznanjata: Delati se je treba, kot da je živ! Kot da je vse v redu! Preprečiti je treba paniko. Kapital je plašna žival.