Proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti

Državni zbor bi lahko predlogu zakona obravnaval že v četrtek

Inštitut 8. marec z zbranimi podpisi v podporo zakonu

© Varja Jovanovič

Člani odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bodo imeli danes na klopeh predlog zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti, ki so ga v parlamentarni postopek vložili v Inštitutu 8. marec. DZ bi ga lahko obravnaval že na izredni seji v četrtek oz. petek, če tako danes odloči kolegij predsednice DZ.

Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države je na seji pretekli teden podprla tudi vlada.

Vlagatelji zakona so sicer v predlog zakona vključili 11 zakonov, spremenjenih pod vlado Janeza Janše. V preteklo stanje vračajo ureditve na področju sestave svetov izobraževalnih zavodov, kadriranja v policiji in izključevanja nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z varstvom narave, iz postopkov obravnave okoljske problematike.

Predlog med drugim ukinja tudi pravno podlago za vstop podjetja Uber, zmanjšuje vpliv odločanja kulturnega ministra na področju kulturnih programskih in projektnih razpisih in povečuje vpliv strokovnih komisij, ukinja posege v neodvisnost državnih tožilcev in tožilk ter za tuje študente umika pogoj, da potrebujejo za študij v Sloveniji na računu 5000 evrov.