»Domobranci ne priznajo, da so bili na napačni strani« IZJAVA DNEVA 23. 6. 2026

"Kako je s tem, bi najbrž zahtevalo dolgo razpravo. Mislim, da je to strah pred priznavanjem pomena narodnoosvobodilne borbe in partizanskega boja, brez katerega tudi samostojne Slovenije ne bi bilo. Spoznanje dejstva, da so bili domobranci in vsa ta politična struktura, ki je bila za njimi in ki je rodila domobranstvo, zgodovinsko na napačni strani. Tega ne priznajo. Govorijo o resnici, nikoli pa ta resnica ne vsebuje priznanja, kaj se je pravzaprav dogajalo z domobranstvom in zakaj je nastalo in kako je tudi navsezadnje končalo. Ta, bi rekel, druga stran, partizanska, je svoj zločin tudi med vojno in tudi tisti povojni zločin, ki je grozen, tudi priznala. Ta druga stran, ki govori o priznavanju resnice, svoje resnice oz. tega svojega početja nikoli ni priznala in se tudi zanje ni nikoli opravičila Slovencem."

(Nekdanji predsednik republike Milan Kučan o tem, da se desnica ne more sprijazniti, da partizani veljajo za osvoboditelje Slovenije, domobranci pa za izdajalce; v oddaji Marcel na TV Slovenija)