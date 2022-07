Na Ljubljanskem gradu tudi letos kino pod zvezdami

Od 14. julija do 6. avgusta

Tajni agent 117: Iz Afrike z ljubeznijo

Kinodvor je tudi letos v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Javnim zavodom Ljubljanski grad pripravil izbor nekaterih najbolj odmevnih filmov kinematografske sezone, ki bodo od 14. julija do 6. avgusta na ogled v letnem kinu pod zvezdami. Na dvorišču Ljubljanskega gradu bodo predpremiero na slovenskih platnih letos doživeli štirje filmi.

Film pod zvezdami bo 14. julija, odprl slovenski film Inventura, prvenec režiserja Darka Sinka, ki prinaša tragikomedijo o človeku, ki ugotovi, da so bile njegove predstave o lastnem življenju le iluzija. Po projekciji se bo predstavila tudi ekipa filma.

V sredo, 20. julija bo na sporedu predpremiera filma Tajni agent 117: Iz Afrike z ljubeznijo. Vohunska parodija, ki jo je režiral Nicolas Bedos, z Jeanom Dujardinom v glavni vlogi, je nasmejala občinstvo na zaključni projekciji lanskega festivala v Cannesu.

Obeta se še predpremiera Dobrega šefa, ki ga podpisuje režiser Fernando Leon de Aranoa, s trpko, a nadvse zabavno tovarniško satiro o sodobnih delovnih razmerjih z Javierom Bardemom v naslovni vlogi. Film bo na sporedu v četrtek, 28. julija.

Zadnja predpremiera bo 6. avgusta sklenila letošnji Film pod zvezdami. Film Nak, novi celovečerec Jordana Peela po filmu Zbeži!, Mi, ponuja zgodbo o treh prebivalcih samotne soteske v notranjosti Kalifornije, ki so priča čudnemu in srhljivemu odkritju. Film se ponaša z režiserjevo značilno mešanico groze, humorja in provokativne družbene kritike.

Letošnji program prinaša poleg Inventure še dva slovenska filma in eno koprodukcijo. V ponedeljek, 18. julija, bodo predvajali koprodukcijo Morena režiserke Antonete Alamat Kusijanović. Film prinaša zgodbo o dekletu, ki se v navidezni idili s soncem obsijane jadranske obale spopada z mračnimi silami patriarhata.

V sredo, 27. julija, bo na ogled filmski prvenec Tijane Zinajić Prasica, slabšalni izraz za žensko, 3. avgusta pa bo sledila še premiera slovenskega filma Orkester v režiji Matevža Luzarja, ki je svetovno premiero doživel v tekmovalnem programu festivala v Cottbusu.

Sicer si bo v letnem kinu mogoče ogledati številne filmske uspešnice, kot so Zgodba z zahodne strani Stevena Spielberga, Vzporedni materi Pedra Almodovarja, Vojvoda v režiji Rogerja Michella, Elvis Baza Luhrmanna, Drive My Car, ki ga je režiral Ryusuke Hamaguchi, Kupe št. 6 Juha Kuosmanena in Hiša Gucci Ridleyja Scotta.

Filmi bodo na sporedu vsak dan ob 21.30. Predvajani bodo v izvornem jeziku s slovenskimi podnapisi, pri filmih, katerih jezik ni angleški, pa bodo podnapisi tudi v angleščini

V primeru dežja oz. slabe vremenske napovedi projekcija odpade. Nadomestna projekcija bo naslednji dan ob 21.30 v Kinodvoru. V primeru odpovedi predpremiere ali premiere bosta v Kinodvoru na sporedu dve nadomestni projekciji.