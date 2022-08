Kako čistijo na ministrstvu za notranje zadeve?

Notranje ministrstvo je eno redkih v Golobovi vladi, kjer bodo za pretekle kršitve morali odgovorni individualno odgovarjati

Notranji minister Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj, ki ga je Hojs na to mesto imenoval neposredno iz svojega kabineta, kjer je bil državni sekretar.

© Borut Krajnc

Konec maja je na predstavitvi pred parlamentarnim odborom za notranje zadeve nastopila tudi tedaj še kandidatka za notranjo ministrico Tatjana Bobnar. »Za povrnitev nujno potrebnega zaupanja in kredibilnosti tako ministrstva za notranje zadeve in policije bom kot morebitna ministrica za notranje zadeve z ekipo najprej poskrbela za samorefleksijo o delu v zadnjih dveh letih, čeprav se ne obremenjujem s preteklostjo, pa vendar je pomembno, da jo nekako analiziramo, ocenimo, da lahko vrednotimo sedanjost in načrtujemo prihodnost,« je napovedala.