Janševi podtaknjenci

Sporno imenovani posamezniki, ki so na položaje prišli zaradi strankarske pripadnosti, tam ostajajo tudi v prihodnje

Tretjino vseh političnih svetovalcev je Janši uspelo v državni upravi zaposliti za nedoločen čas.

© Borut Krajnc

Sloveniji že tri mesece vlada koalicija pod vodstvom Roberta Goloba, a na številnih ključnih položajih še vedno sedijo politično imenovani kadri bivše vlade, ki se jih nova koalicija noče ali ne more znebiti. Kadri, ki so na položaje prišli predvsem zaradi strankarske pripadnosti, so po dveh letih grobega kadrovanja posejani od najvišjih do najnižjih pozicij, zasedajo pomembne položaje v vladnih organih ali na ministrstvih in še vedno sprejemajo odločitve v najpomembnejših državnih podjetjih. Tudi analiza kadrovanja v državni upravi, ki so jo ta teden končali na ministrstvu za javno upravo, razkriva razsežnost tega problema.