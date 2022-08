Odšel je oče naše gospodarske samostojnosti

Umrl je ekonomist Jože Mencinger

Jože Mencinger (1941 - 2022)

© Borut Peterlin

V 82. letu starosti je umrl ekonomist Jože Mencinger, so informacije neuradno za STA potrdili viri na ljubljanski ekonomski fakulteti in EIPF. Minister za gospodarstvo v prvi slovenski vladi se je uveljavil kot makroekonomist, posebej na področju gospodarskih sistemov, ekonometričnih analiz ter pri spremljanju tekoče ekonomske politike.

Mencinger je bil rojen leta 1941 na Jesenicah. Leta 1964 je diplomiral na Pravni fakulteti ljubljanske univerze, študij pa nadaljeval na Ekonomski fakulteti Univerze v Beogradu, kjer je magistriral leta 1966, je zapisano v njegovi biografiji na spletni strani Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU), katere redni član je bil. Leta 1975 je pod mentorstvom kasnejšega nobelovca Lawrence R. Kleina pridobil naziv doktor znanosti.

Od leta 1988 do upokojitve leta 2014 je bil redni profesor za gospodarski sistem in politiko na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, med letoma 1993 in 2001 je deloval kot direktor Ekonomskega inštituta Pravne fakultete (EIPF) v Ljubljani. Med letoma 1998 in 2005 je bil tudi rektor Univerze v Ljubljani, ki mu je po upokojitvi podelila naziv zaslužni profesor.

Med leti 1990 in 1991 je bil prvi minister za gospodarstvo Republike Slovenije in podpredsednik vlade, odgovoren za gospodarska vprašanja, v tedanji koaliciji Demos. Iz teh funkcij je pripravil predlog temeljnega sistemskega zakona o lastninski preobrazbi, vendar je njegov postopen in pragmatičen pristop k uvajanju reform prišel v konflikt s konceptom t. i. "šok terapije", ki jo je v Slovenijo prinesel harvardski ekonomist Jeffrey Sachs. Mencinger je zato odstopil od svojih funkcij v vladi, v Sloveniji pa je med Sachsovim hitrim in Mencingerjevim postopnim prevladal neke vrste vmesni privatizacijski model, so zapisali pri Inštitutu za novejšo zgodovino.

Kot gostujoči profesor je predaval na večini evropskih univerz pa tudi na Kitajskem, Japonskem in v ZDA. Med ostalim je bil član Evropske akademije znanosti in umetnosti, sveta Banke Slovenija, Državnega sveta in Fiskalnega sveta. Bil je med ustanovnimi člani Foruma 21, od leta 2000 je bil častni občan občine Jesenice, leta 2020 pa mu je ta naziv podelila tudi Mestna občina Ljubljana.

Na družbenih omrežjih se vrstijo izrazi sožalja svojcem. "Ob smrti akademika dr. Jožeta Mencingerja, prvega ministra za gospodarstvo in podpredsednika osamosvojitvene Demosove vlade, priznanega ekonomista in nekdanjega rektorja UL, izrekam iskreno sožalje njegovi družini," je na Twitterju zapisal predsednik republike Borut Pahor.

"Zapustil nas je velik človek, izjemen profesor in strokovnjak. Globoko užaloščena izrekam iskreno sožalje njegovim svojcem."



Dominika Švarc Pipan

"Z žalostjo sprejemamo vest o smrti dr. Jožeta Mencingerja, akademika, nekdanjega podpredsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za gospodarstvo v letih 1990 in 1991. Njegovi družini in bližnjim izrekamo iskreno sožalje," so tvitnili na uradnem računu vlade.

"Zapustil nas je velik človek, izjemen profesor in strokovnjak. Globoko užaloščena izrekam iskreno sožalje njegovim svojcem," je tvitnila pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan. Sožalje je s tvitom izrekla tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

"Odšel je oče naše gospodarske samostojnosti," je tvitnil evropski poslanec Milan Brglez. "Krasila sta ga pronicljivi um in smisel za humorne prispodobe. Ni veliko takih," se je Mencingerja v tvitu spomnil nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar.