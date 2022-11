Ljubljana / Jankoviću zmaga že v prvem krogu

Po trenutno preštetih glasovnicah kaže, da v Ljubljani drugega kroga ne bo ter da bo dozdajšnji župan Zoran Janković zmagal z okoli 60-odstotno podporo volivk in volivcev

Zoran Janković, župan Ljubljane

Ljubljanski župan Zoran Janković pričakuje zmago v prvem krogu lokalnih volitev, pa tudi večino njegove Liste Zorana Jankovića v mestnem svetu. "Ne glede na rezultat v mestnem svetu pa bomo delali sporazum o sodelovanju tako z Gibanjem Svoboda kot SD," je napovedal v izjavi.

Jankovića je presenetila nizka udeležba. Do 16. ure je po podatkih občinskih volilnih komisij volilo 550.815 oziroma 32,72 odstotka volilnih upravičencev. To je nekaj manj kot na prejšnjih volitvah. V mestnih občinah je bila udeležba 28,36-odstotna.

"Vedel sem, da bo nizka udeležba, nisem pa vedel, da bo tako nizka. Po mojem mnenju sta razloga dva, vsako nedeljo imamo volitve, hkrati pa so razlog javnomnenjske ankete, ki so kazale, da premočno vodim," je ocenil Janković, ki rezultate pričakuje v volilnem štabu v središču Ljubljane.

Zoran Janković,

župan Ljubljane

"Rezultata ne poznam, pričakujem zmago v prvem krogu in večino Liste Zorana Jankovića v mestnem svetu. Ne glede na rezultat v mestnem svetu, bomo delali sporazum o sodelovanju tako z Gibanjem Svoboda kot SD," je napovedal.

Kot je izpostavil, so volitve praznik demokracije. "Ljubljančani bodo odločili. Nima me kaj skrbeti, kar bodo odločili, to bomo sprejeli. To je demokracija. Odloča tisti, ki je prišel na volišče in tisti, ki je ostal doma," je sklenil.

Zoran Janković

69-letni Janković je na čelu glavnega mesta že 16 let. Nazadnje je pred štirimi leti najbližjega zasledovalca Anžeta Logarja premagal z dobrimi 60 odstotki glasov.

V Ljubljani se za županski stolček poleg Jankovića potegujejo še Nataša Sukić (Levica), Igor Horvat (SDS), Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Jasmin Feratović (Piratska stranka), Tina Bregant (SLS, Naša dežela), Jasminka Dedić (Vesna - zelena stranka), Mojca Sojar (NSi) in Tomaž Ogrin (Zeleni Slovenije in Konkretno).

