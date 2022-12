NAJBOLJ BRANO 2022 / Ko je Joc Pečečnik povedal resnico, Uroš Slak pa ni dojel

Kaj se je junija pripetilo v oddaji Ena na ena na POP TV?

Voditelj Uroš Slak in gost Joc Pečečnik v oddaji Ena na ena

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi v 24. številki objavljena TV kolumna Stanke Prodnik, v kateri je analizirala informativno-pogovorno oddajo Ena na Ena na POP TV. V njej je voditelj Uroš Slak gostil podjetnika Joca Pečečnika.

"Res smo lahko spoznali Pečečnika – model garažnega slovenskega podjetnika, ki je elementarno pošten, ki res hoče dobro, ki je priden, ki se zna iti posel, je pa hkrati plitek, nerazgledan, grob, tak krampast, pozna svoj posel, a prebral je malo, ne razume družbe, čeprav misli, da jo. Vse, kar ga zanima, je on, njegov interes, njegov položaj, njegova družina, pa da dela vtis. In tako Pečečnik tudi mirno napove vojno vladi in Robertu Golobu, če bi si drznila kaj šariti po davkih, hkrati pa v malodane istem stavku pove, da upa, da mu bodo plačali medicinske maske, ki mu jih Janša ni, in da, evo, lahko od njega odkupijo Plečnikov stadion," je v članku med drugim zapisala Prodnik.

