Ko Joc Pečečnik pove resnico o svojem podjetju, Uroš Slak pa sploh ne dojame

Že na začetku tokratne oddaje Ena na ena na POP TV je gost podjetnik Joc Pečečnik nakazal, da bo – razbremenjen lastništva podjetja Interblock in s tem tudi prodajanja izjemnosti svoje zgodbe – začel govoriti odkrito. Da ne bo več pretiraval, se napihoval – ampak da bo povedal vse. In tudi je. Govoril je o tem, da ima dovolj življenja s hipotekami, da vse življenje tako živi, še več, da je bil do trenutka prodaje podjetja tako zadolžen, da je tudi zadnjo noč težko spal. Voditelj Uroš Slak seveda ni poslušal niti razumel, ko je Pečečnik govoril o tem, da ne gre za to, za koliko je prodal podjetje, ampak za to, da se je s tem razbremenil predvsem 200 milijonov evrov, s katerimi je bilo obremenjeno podjetje in prek osebnih jamstev tudi on sam. Ja, Pečečnik svojega podjetja ni prodal zato, ker bi želel unovčiti tega svojega otroka. Kot je povedal, se je Interblock v hudih težavah znašel po koroni, saj je (verjetno zaradi uzanc, ki v pogodbah določajo višjo silo) ostal brez najemnin za svoje igralne aparate, ko igralnice niso delale. Dve leti so v Interblocku težko dihali, ni dvoma, da je bilo zanje grozno; kot je razkril Pečečnik, pa so na koncu ostali z 200 milijoni evrov dolga, zaradi česar so dejansko morali podjetje prodati.