NAJBOLJ BRANO 2022 / »Morda sicer to ni bilo maslo Rosvite Pesek, a rekla ni prav nič«

Kaj se je avgusta dogajalo v oddajah Odmevi in 24ur zvečer

Maja Sodja, voditeljica oddaje 24ur zvečer, med pogovorom o suši

© POP TV

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi v 33. številki objavljena TV kolumna Stanke Prodnik, v kateri je analizirala in primrjala informativni oddaji Odmevi in 24ur zvečer. Zmaga je šla oddaji 24ur zvečer.

"Nobenega dvoma ni: Igor E. Bergant je televizijski voditelj, ki se najbolje pripravi na vodenje vsakokratnih Odmevov. V torek zvečer smo tako imeli priložnost opazovati dve drugi voditeljici ob pripravi pogovora na isto zagatno temo: suša in slovensko kmetijstvo. Odmeve je vodila Rosvita Pesek, 24ur zvečer pa Maja Sodja. Težko je to temo, navkljub težavnim razmeram, pripraviti atraktivno. Obe sta tako imeli najprej uvodni prispevek z obiska vlade pri prekmurskih kmetih, temu pa je sledil pogovor z dvema gostoma. Tudi izbiri gostov sta bili v obeh primerih dobri: Rosvita Pesek je gostila 'prvo' ekološko kmetico v Sloveniji Marijo Marinček ter prvega sindikalista kmetov Antona Medveda, Maja Sodja pa kmetijsko ministrico Ireno Šinko ter vipavskega kmeta Damjana Slejka. Seveda pa smo se nasmehnili, ker Peskova ni v studio povabila nobenega predstavnika vlade, ta ista Rosvita Pesek, ki v času prejšnje vlade raje ni imela prispevka, kot pa da bi umanjkal katerikoli spoštovani minister Janševe vlade. Morda sicer to ni maslo Rosvite Pesek, morda ji gre to celo malo v nos, a reče pa prav nič," je v članku med drugim zapisala Prodnik.

