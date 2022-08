Maja Sodja proti Rosviti Pesek

Zmaga je šla oddaji 24ur zvečer

Maja Sodja, voditeljica oddaje 24ur zvečer, med pogovorom o suši

Nobenega dvoma ni: Igor E. Bergant je televizijski voditelj, ki se najbolje pripravi na vodenje vsakokratnih Odmevov. Ker je pretežno zelo dobro pripravljen, imamo občutek, da je tudi televizija v Sloveniji lahko prava televizija, da torej za vsako oddajo stoji tim novinarjev, ki razišče vsako temo, prebrska dokumentacijo, poišče najboljše sogovornike, pripravi citate, stare posnetke, mednarodne primerjave. Pač tako je v velikih državah in močnih televizijah: za vsakim voditeljem je tim, včasih jih je celo več, v njih pa so dokumentalisti, doktorji znanosti, zdravniki, komunikologi, ekologi … No, tudi v tujini je tega vse manj. A Bergant res pogosto pusti vtis, da mu je pomagal velik tim, pri čemer seveda vemo, da je vse pripravil sam ali v sodelovanju z edinim novinarjem, ki to področje pokriva. Lahko se z njim sem pa tja ne strinjamo, morda nam njegov neoliberalizem ne leži, a pripravljen je res ponavadi dobro.