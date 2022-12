NAJBOLJ BRANO 2022 / Ko je javna televizija prekinila poslovno sodelovanje z Mladino

Kaj se je avgusta dogajalo na RTV Slovenija

Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija

© UKOM / Gov.si

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi v 33. številki objavljena kolumna Grege Repovža o tem, da je ravnanje Uroša Urbanije le nadaljevanje tega, kar je počel s STA, njenimi zaposlenimi.

RTV Slovenija je sodelovanje z Mladino dejansko prekinila že pred letom – to je storil njen generalni direktor Andrej Grah Whatmough tako, da ni več podpisal pogodbe o vzajemnem oglaševanju medijev, čeprav je Mladina dejansko za izdelavo oglasov plačevala RTV Slovenija 6000 evrov. Da, plačevala je Mladina. Ne samo to: novinarjem in drugim ustvarjalcem je bilo izrecno povedano, da jim ne dovolijo več, da so naročeni na Mladino.

"Avgustovsko ravnanje Uroša Urbanije je le nadaljevanje tega, kar je počel s STA, njenimi zaposlenimi. Urbanija je tisti človek, ki je v času Janševe vlade vsak dan grozil in ustrahoval novinarje RTV Slovenija. In ko pravimo nadaljevanje, ne mislimo na ravnanje z Mladino, ampak na ravnanje z RTV Slovenija. Janša je tja poslal svojega najtršega in najbolj neizprosnega politkomisarja. Urbanija ves čas ravna po njegovih navodilih," je v kolumni med drugim zapisal Repovž.

CELOTEN ČLANEK SI LAHKO PREBERETE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI (Kriminal na RTV Slovenija, II.) >>