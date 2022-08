Kriminal na RTV Slovenija, II.

Prejšnji teden smo na tem mestu zapisali, da če RTV Slovenija želi spet pridobiti gledalke in gledalce, bo tokrat morala izpeljati očiščenje zavoda. Ti strankarski vojščaki SDS, nekateri šele zdaj dobivajo pogodbe o zaposlitvi, zato je tam Uroš Urbanija, bodo z RTV Slovenija morali oditi. Brez tega normalizacije ne bo. A ne samo oditi: dejansko bi morala nova ekipa dogajanje v zadnjih dveh letih obravnavati kot kriminalna dejanja, šlo je za načrtno zlorabo javnega servisa in javnih sredstev, za lažiranje kadrovskih potreb, za negospodarno delovanje.

Na ta zapis se je odzval direktor TV Slovenija in sporočil, da javna televizija prekinja poslovno sodelovanje z Mladino, pregledala pa bo tudi možnosti za pregon avtorja zapisa.

RTV Slovenija je sodelovanje z Mladino dejansko prekinila že pred letom – to je storil njen generalni direktor Andrej Grah Whatmough tako, da ni več podpisal pogodbe o vzajemnem oglaševanju medijev, čeprav je Mladina dejansko za izdelavo oglasov plačevala RTV Slovenija 6000 evrov. Da, plačevala je Mladina. Ne samo to: novinarjem in drugim ustvarjalcem je bilo izrecno povedano, da jim ne dovolijo več, da so naročeni na Mladino. O vsem tem v Mladini nismo poročali, ker so se drugim, na primer STA, sami RTV Slovenija, kulturnim ustvarjalcem, kriminalistom, javnim uslužbencem in slehernikom pod Janševo oblastjo dogajale neprimerno hujše stvari.

Današnje ravnanje Uroša Urbanije je le nadaljevanje tega, kar je počel s STA, njenimi zaposlenimi. Urbanija je tisti človek, ki je v času Janševe vlade vsak dan grozil in ustrahoval novinarje RTV Slovenija. In ko pravimo nadaljevanje, ne mislimo na ravnanje z Mladino, ampak na ravnanje z RTV Slovenija. Janša je tja poslal svojega najtršega in najbolj neizprosnega politkomisarja. Urbanija ves čas ravna po njegovih navodilih.

Zato je treba ponoviti: takoj ko bo začel veljati nov zakon o RTV Slovenija, bo nova ekipa pred eno samo nalogo – kako javni zavod depolitizirati. Preprosto bo moralo priti do notranjega očiščenja, tudi do soočenja s tem, kar se je zgodilo, do notranjega razčiščevanja, kako je kdo ravnal in zakaj je ravnal v nasprotju z interesom javnosti – in v korist neke politične stranke. Novo vodstvo RTV Slovenija bo moralo ravnati enako, kot danes ravna vodstvo ministrstva za notranje zadeve: gre od primera do primera, vlaga ovadbe, prekinja pogodbe o zaposlitvi, izroča primere tožilstvu. Novo vodstvo ministrstva in policije pač razume, da Slovenija normalne policije ne more imeti, če se zaposleni in organizacija v celoti ne soočijo z obdobjem, ko so prestopili okvire demokracije, ko so postali dejansko organ politične stranke in nastopili zoper ustavo, zakone in demokracijo.

Po padcu vlade Janeza Janše si seveda vsakič želimo, da se to mračno obdobje čim prej pozabi, nekako se poskuša normalno živeti. Obdobja vlad SDS niso normalna obdobja pač konservativne oblasti, ampak gre vedno znova za abnormalnost, za obdobje strahu, čistk, grdih diskreditacij, sumljivega nakazovanja denarja na različne račune (z malodane vseh ministrstev, iz javnih institucij, javnih podjetij), korupcije (spomniti se velja samo nabave medicinske opreme in hitrih testov).

A vsakič znova skoraj vsi ti primeri v imenu nekakšnega ljubega miru končajo v predalih, nihče noče razčiščevanja, novi direktorji pustijo stvari zastarati, evidentno nesposobne in politično nameščene ljudi pa na položajih in pri plačah, pridobljenih v času janšizma. Zato so vse institucije pokveke, vse je prestreljeno s to politično organizacijo. SDS ni stranka. To je dejansko družinsko podjetje Janeza Janše, preoblečeno v stranko, ki zlorablja javni sistem in javna sredstva. Ne gre za politiko, Janši je za ideologijo vseeno, tako ali tako je bil že vse. Gre za denar, za moč, za vpliv, vse to pa zaradi prvega: zaradi denarja. Poglejmo zadnjo vlado: večina potez, zakonskih in kadrovskih, je bila namenjena preusmerjanju javnega denarja v zasebne tokove, večina kadrovskih potez pa nameščanje njegovih ljudi tja, kjer se ti denarni tokovi upravljajo. Je Telekom naredil kaj razvojnega v zadnjih dveh letih? Pošta? Še več: vse družinske člane imajo zaposlene v javnem sektorju. Vse njihove šole in univerze financiramo državljani. Vse njihove organizacije financiramo državljani, čeprav so dejansko del stranke.

Za denar gre, ne gre za ideologijo, ne gre za Slovenijo, čeprav toliko govorijo o njej. Gre za ugrabitev države in za preusmerjanje njenih denarnih tokov. Samo denar jih zanima. Zato jim je tudi vseeno, če popolnoma uničijo RTV Slovenija. In če popolnoma uničijo kakšno kulturno institucijo. Vedno računajo na to, da se temu nihče ne bo uprl. Vedno računajo, da se bodo, če bodo dovolj grobi in nesramni – to je tudi namen Urbanijevega napada na Mladino –, drugi umaknili.

SDS je kot mladostniški nasilnež v šoli. Ta se vedno spravi na enega samega učenca, morda dva. Čeprav je preostalih toliko, da bi mu lahko skupaj prešteli vsa rebra, celotna šolska skupnost vedno zmrzne v smrtni grozi. Tako nasilnež obvladuje vso množico. To je SDS. To je Janša. To je Urbanija.

V neki točki bo zato treba reči: Dovolj je tega teroriziranja družbe. In dovolj je tega, da nasilneže v imenu ljubega miru pustimo pri miru. Ker naslednjič so samo še bolj nasilni. Mar zadnji dve leti janšizma nista tega dovolj jasno pokazali celotni družbi?