NAJBOLJ BRANO 2022 / Množično dajanje odpovedi

Lani se je med pandemijo v ZDA pojavil trend, ki se je nato razširil tudi v evropske in azijske države

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi na spletni strani objavljen članek inštituta Danes je nov dan o novem fenomenu na trgu dela.

Lani se je med pandemijo v ZDA pojavil trend, ki se je nato razširil tudi v evropske in azijske države. Šlo je za množično dajanje odpovedi, poimenovano the Great Resignation. V luči ekonomskih posledic virusa so ljudje delovna mesta v glavnem zapuščali zaradi nizkih dohodkov, manka možnosti napredovanja in nespoštljivega odnosa delodajalcev.

"V zadnjem mesecu pa so začeli mediji poročati o novem fenomenu na trgu dela, imenovanem Quiet quitting. Ne gre sicer za zapuščanje delovnih mest, temveč za prenehanje opravljanja dodatnega dela, s tem pa kritiko kulture deloholizma in pričakovanj, da morajo biti zaposleni delodajalcem ves čas na voljo. Medtem ko nekateri tiho dajanje odpovedi vidijo kot upor proti sistemu skozi nekakšno belo stavko, drugi opozarjajo, da služba brez nadur in izgorevanja ne sme biti dojeta kot upor," so med drugim še zapisali v inštitutu Danes je nov dan.

