NAJBOLJ BRANO 2022 / Ko je Marina Abramović obiskala Litvo

Ko je evropska prestolnica kulture gostila mednarodno ikono srbskega performansa

Marina Abramović, umetnica svetovnega slovesa

© Manfred Werner / Wikimedia Commons

Ob koncu leta vam bomo na spletni Mladini v branje ponudili letos najbolj brane članke. Eden od njih je tudi aprila na spletni strani objavljen članek o tem, da je bila v Kaunasu v osrednji Litvi, lanski Evropski prestolnici kulture (EPK), do 31. julija na ogled razstava mednarodno priznane umetnice in ikone srbskega performansa Marine Abramović.

Razstava z naslovom Memory of Being je predstavila umetniško ustvarjanje Marine Abramović od 60. let minulega stoletja do danes. Odprtja razstave se je udeležila umetnica osebno. "Nikoli prej nisem nastopala v Litvi in ko sem spoznala Jonasa Mekasa, sem si vedno želela priti v Litvo," je povedala na novinarski konferenci v Kaunasu. Dodala je, da sta se z Mekasom pogosto srečevala, saj je živel v New Yorku. "Prvič sem ga srečala leta 1978 (...). Imela sva se rada, poznala sem njegovo dušo," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še povedala Marina Abramović.

CELOTEN ČLANEK SI LAHKO PREBERETE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI (Marina Abramović: »Imela sva se rada, poznala sem njegovo dušo«) >>