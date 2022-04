Marina Abramović: »Imela sva se rada, poznala sem njegovo dušo«

Evropska prestolnica kulture bo gostila mednarodno ikono srbskega performansa

Marina Abramović

© Manfred Werner / Wikimedia Commons

V Kaunasu v osrednji Litvi, ki je letošnja Evropska prestolnica kulture (EPK), je do 31. julija na ogled razstava mednarodno priznane umetnice Marine Abramović. Razstava ikone srbskega performansa v mestni galeriji drugega največjega litovskega mesta velja za enega od najpomembnejših dogodkov v Kaunasu v okviru EPK.

Razstava z naslovom Memory of Being predstavlja umetniško ustvarjanje Marine Abramović od 60. let minulega stoletja do danes. Petinsedemdesetletnica velja za najbolj znano umetnico performansov na svetu.

Odprtja razstave minuli teden se je udeležila umetnica osebno. "Nikoli prej nisem nastopala v Litvi in ko sem spoznala Jonasa Mekasa, sem si vedno želela priti v Litvo," je povedala na novinarski konferenci v Kaunasu. Dodala je, da sta se z Mekasom pogosto srečevala, saj je živel v New Yorku. "Prvič sem ga srečala leta 1978 (...). Imela sva se rada, poznala sem njegovo dušo," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še povedala Marina Abramović.

V Litvi rojeni avantgardni filmski ustvarjalec, pesnik in umetnik Jonas Mekas (1922-2019) velja za enega najvplivnejših protagonistov eksperimentalnega filma. Po drugi svetovni vojni je odšel v ZDA, kjer je tudi umrl.

Letošnji naziv EPK si delijo tri mesta: Esch-sur-Alzette v Luksemburgu, litovski Kaunas in vojvodinski Novi Sad.

