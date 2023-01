30 let na begu / Aretirali najbolj iskanega mafijskega šefa

Vodjo sicilijanske Cosa Nostre Mattea Messino Denara so oblasti prijele na zasebni kliniki, kjer se je nameraval zdraviti

Italijanska policija je aretirala najbolj iskanega mafijca v državi, vodjo sicilijanske Cosa Nostre, Mattea Messino Denara, s čimer se je po 30 letih končal lov na najbolj iskanega človeka v Italiji. Kot so sporočili danes, so ga prijeli na zasebni kliniki v Palermu na Siciliji, kjer se je nameraval zdraviti, poročajo tuje tiskovne agencije.

Posebne enote karabinjerjev so ga aretirale na zasebni kliniki v Palermu, kamor je "odšel na terapevtsko zdravljenje", je povedal poveljnik posebnih enot Pasquale Angelosanto v video izjavi, ki jo je danes objavila policija.

Messina Denaro je bil na begu od leta 1993. Bil je številka ena na italijanskem seznamu najbolj iskanih kriminalcev, pri čemer je bila njegova edina znana fotografija iz začetka devetdesetih let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je lep dan za Italijo in dan, ki služi kot opozorilo mafiji, da so slej ko prej tudi največji zločinci na begu prijeti."



Matteo Salvini,

podpredsednik italijanske vlade

"Po 30 letih na begu je bil veliki šef Matteo Messina Denaro aretiran," je na družbenem omrežju Whatsapp sporočil podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini, ki je ob tem zapisal, da je to "lep dan za Italijo" in dan, ki služi kot opozorilo mafiji, da so slej ko prej tudi največji zločinci na begu prijeti.

Messina Denaro, z vzdevkom Diabolik, je veljal za naslednika nekdanjih velikih šefov Cose Nostre, Salvatoreja "Tota" Riine in Bernarda Provenzana, ki sta umrla v zaporu v letih 2016 in 2017.

"Palermo in Sicilija sta se danes zjutraj prebudila z novico o aretaciji mafijskega šefa Mattea Messine Denara. To bo dan, ki bo ostal v zgodovini naše države. Aretacija šefa predstavlja veliko zmago za državo in prelomnico v boju, ki ga institucije in organi pregona vodijo v boju proti moči mafije."



Roberto Lagalla,

župan Palerma

Mafijec, ki je vzdevek dobil po italijanskem stripovskem liku Diabolik, zamaskiranem lopovskem antijunaku, je bil po mnenju nekaterih poznavalcev šef vseh šefov po smrti Provenzana z vzdevkom Traktor in Riine, ki se ga je oprijel vzdevek Zverina.

V odsotnosti je bil obsojen na dosmrtno ječo zaradi več umorov, med drugim za sodelovanje v bombnih napadih v Firencah, Rimu in Milanu leta 1993, v katerih je umrlo deset ljudi. Pripisujejo mu tudi vpletenost v smrtonosne bombne napade leta 1992 na znana borca proti mafiji, tožilca Giovannija Falconeja in njegovega sodelavca Paola Borsellina.

Leta 2015 je policija odkrila, da je s svojimi najožjimi sodelavci komuniciral preko t. i. sistema pizzini, kar v italijanščini pomeni majhni koščki papirja in v okviru katerega so na kmetiji na Siciliji pod skalo puščali drobne, zložene papirnate lističe s sporočili.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je aretacijo pozdravila in jo označila za "veliko zmago države", ki kaže, da se ta nikoli ne preda v boju proti mafiji.

Aretacijo najbolj iskanega kriminalca v državi so pozdravili tudi številni drugi italijanski politiki, ki so jo označili za dobro novico in zmago pravne države.

