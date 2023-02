O zgodovini in mitih

Ideja, da je Slovenijo lastnoročno osamosvojil Demos, je napačna. Zahteve po demokratizaciji so se najprej pojavile v civilni družbi, nastala je množica različnih civilnih pobud in gibanj, Pankrti pa so že dolgo pred 57. številko Nove revije peli »Tovar'ši, jest vam ne verjamem!«. (na fotografiji koncert Pankrtov v podporo četverici na Kongresnem trgu, 22. junij 1988)

© Tone Stojko