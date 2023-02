»Noben funkcionar ne ostane večno na položaju«

Ukrajinskega obrambnega ministra Reznikova bo zamenjal šef obveščevalcev Budanov

Oleksij Eeznikov bo premeščen na drugo ministrstvo

© Vadim Chuprina / WikiCommons

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je danes dejal, da Ukrajina ne bo uporabila orožja dolgega dosega, ki so ga obljubile zahodne države, za napade na cilje v Rusiji. V zvezi z razkritji o domnevnih nepravilnostih in korupciji pa je dejal, da poteka revizija pogodb o javnih naročilih. Zdaj je že znano, da ga bo na tem mestu zamenjal dosedanji vodja ukrajinske vojaške obveščevalne službe Kiril Budanov. Tako je sporočil David Arahamia, vodja predsedniku Volodimirju Zelenskemu naklonjene stranke Sluga ljudstvu.

d9aFu4-WeNI

Reznikov zagotovil, da Ukrajina z orožjem dolgega dosega ne bo ciljala Rusije

Reznikov je sicer zagotovil, da bodo orožje dolgega dosega, ki so ga obljubili zahodni zavezniki, uporabljali "le proti ruskim ciljem na zasedenem ukrajinskem ozemlju", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Našim partnerjem vedno povemo, da se zavezujemo, da ne bomo uporabljali orožja tujih partnerjev proti ozemlju Rusije, ampak le proti njihovim enotam na začasno zasedenih ozemljih Ukrajine z namenom ponovne osvojitve našega ozemlja," je na novinarski konferenci v Kijevu dejal Reznikov.

ZDA so v petek sporočile, da bodo Ukrajini poslale dodatno vojaško pomoč v vrednosti 2,2 milijarde dolarjev, ki vključuje strelivo za raketne sisteme himars, oklepnike in protizračno obrambo. V okviru te pomoči so tudi rakete daljšega dosega za sisteme himars.

"Našim partnerjem vedno povemo, da se zavezujemo, da ne bomo uporabljali orožja tujih partnerjev proti ozemlju Rusije, ampak le proti njihovim enotam na začasno zasedenih ozemljih Ukrajine z namenom ponovne osvojitve našega ozemlja."



Oleksij Reznikov,

ukrajinski obrambni minister

Te rakete ukrajinskim silam potencialno omogočajo, da napadejo cilje v pokrajinah Donbas, Zaporožje in Herson, ki so jih zasedle ruske sile, pa tudi cilje na severnem delu polotoka Krim, ki si ga je leta 2014 priključila Moskva. Zahodne države skrbi, da bi to lahko vodilo v nevarno stopnjevanje konflikta.

Reznikov je še dejal, da Ukrajina pričakuje morebitno rusko ofenzivo v februarju, pri čemer je opozoril, da do takrat ne bo prispelo vso orožje, ki je bilo obljubljeno Kijevu. Vendar pa "imajo dovolj virov in rezerv", da nudijo odpor in zadržijo ruske sile, je zagotovil.

Reznikov, ki je bil deležen kritik po razkritju domnevnih nepravilnosti in primerov korupcije med visokimi ukrajinskimi uradniki, za zdaj izključuje možnost, da bi prostovoljno odstopil. Kot je dejal novinarjem, bo odstopil le, če ga bo k temu pozval predsednik Volodimir Zelenski.

"Noben funkcionar ne ostane večno na položaju," je komentiral po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukriinfom.

"Odločitev o tem, ali nekdo postane obrambni minister ali ne, v skladu z ustavo sprejme ena oseba - vrhovni poveljnik in predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski."



Oleksij Reznikov,

ukrajinski obrambni minister

"Odločitev o tem, ali nekdo postane obrambni minister ali ne, v skladu z ustavo sprejme ena oseba - vrhovni poveljnik in predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski," je še pojasnil Reznikov, ki je eden najbolj znanih obrazov ukrajinskih obrambnih prizadevanj.

kx6E_MaBdQI

Reznikov na mesto ministra za strateške industrije

Kot je sporočil Arahamia, se bo Reznikov preselil na mesto ministra za strateške industrije, kjer bo nadomestil Pavla Rjabikina. "Reznikov bo na to ministrstvo odšel, da bi okrepil sodelovanje vojaške industrije," je zapisal na svojem kanalu na Telegramu in dodal, da bo novi obrambni minister major general Budanov, kar je za čas vojne nekaj absolutno logičnega.

Do govoric o možnem odstopu Reznikova je prišlo, ker se je ta znašel sredi korupcijskega škandala, potem ko so raziskovalni mediji objavili ugotovitve v povezavi z nakupom predrage hrane za vojake po cenah, ki so bile trikrat višje od maloprodajnih cen. Afera je medtem že odnesla njegovega namestnika Vjačeslava Šapovalova ter nekatere druge sodelavce ministrstva.

Z1l8ED-wD5I