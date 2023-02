»Slovenija nasprotuje gradnji ograj in zidov«

Slovenija se zavzema za okrepitev zunanjih meja EU, pri čemer pa nasprotuje gradnji ograj na njih, je povedal državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Marko Štucin

Zdaj že odstranjena bodeča žica na slovensko-hrvaški meji

© Anže Petkovšek

Slovenija se zavzema za okrepitev zunanjih meja EU, pri čemer pa nasprotuje gradnji ograj na njih, je ob prihodu na današnje zasedanje ministrov za zadeve EU v Bruslju povedal državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) Marko Štucin. Varovanje zunanjih meja je po njegovih besedah ključno tudi za normalno delovanje schengna brez nadzora na notranjih mejah.

Na področju migracij, o katerem danes govorijo ministri za evropske zadeve, konec tedna pa bodo tudi voditelji držav članic, je za Slovenijo ključno varnostno vprašanje zahodnobalkanske migracijske poti, je za STA povedal Štucin.

"Slovenija nasprotuje gradnji ograj in zidov, moramo pa po drugi strani okrepiti zunanje meje Evropske unije," je poudaril.

To velja tudi za mejo med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, ki je s hrvaškim vstopom v schengen postala zunanja meja schengenskega območja. Po besedah državnega sekretarja na MZZ se Slovenija zavzema predvsem za to, da bi pri varovanju te meje aktivno sodelovala Evropska agencija za zunanjo in obalno stražo (Frontex).

Okrepljeno varovanje te meje je pomembno za reševanje vprašanja migracij v širšem smislu in tudi za povrnitev normalnega delovanja schengna brez nadzora na notranjih mejah, je poudaril Štucin. Tovrsten nadzor na meji s Slovenijo že od leta 2015 izvaja Avstrija.

Državni sekretar na MZZ je pojasnil, da v zadnjih mesecih tudi Evropska komisija ugotavlja, da razlogi za nadzor na slovensko-avstrijski meji niso vedno upravičeni, kar je poudarilo tudi Sodišče EU.

"Jaz si srčno želim, da bomo dobili rešitev, ki bo šla v smeri odprave mejnega nadzora med Avstrijo in Slovenijo. O tem, kakšna bo, pa je še preuranjeno govoriti," je povedal.

Marko Štucin, državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve

© gov.si

Za odpravo nadzora na notranjih schengenskih mejah se je v pogovoru za STA pretekli teden izrekla tudi evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Evropska komisija se po njenih besedah pogovarja s članicami, ki izvajajo nadzor, in njihovimi sosedami, da bi našli druge načine za zagotavljanje varnosti.

Sestanek med avstrijsko in slovensko delegacijo pod vodstvom koordinatorja komisije, pristojnega za schengen, bo po navedbah virov pri EU potekal v torek.

Migracije bodo sicer poleg globalne konkurenčnosti evropskega gospodarstva ena od osrednjih tem izrednega vrha voditeljev držav članic konec tedna. Osredotočili se bodo predvsem na zunanji vidik migracij in sodelovanje s tretjimi državami pri tem vprašanju. Predloge ukrepov na teh področjih je v pismu voditeljem predstavila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki jih je pozvala k sodelovanju.

Na dnevnem redu zasedanja bo znova tudi nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, potem ko je v petek potekal vrh EU-Ukrajina.