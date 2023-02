Pred kulturnim praznikom / »To je cilj, ki ga mislimo uveljavljati takoj in zdaj«

Številne težave samozaposlenih v kulturi, ki so tik nad minimalno plačo ali pa celo pod minimalno plačo

Napis pred ministrstvom za kulturo v času tretje Janševe vlade, ko je ministroval Vasko Simoniti. Je sramota ostala?

Predstavniki sindikatov Sviz, Glosa in Zasuk so na današnji novinarski konferenci pred skorajšnjim praznikom kulture 8. februarja opozorili na številne težave zaposlenih v kulturi in samega sektorja. Vsi trije sindikati, ki so se tokrat prvič združili z istim ciljem, rešitve pričakujejo čim prej. Pri tem stavijo na kulturo dialoga in ne ulice.

Zaposleni v kulturi se soočajo tako z neurejeno kulturno politiko kot perečo kadrovsko in plačno problematiko, kamor sodijo manko standardov in normativov, slabi delovni pogoji, vse večja prekarizacija zaposlitev, kadrovska in plačna podhranjenost v javnih zavodih na področju kulture ter neurejen položaj samozaposlenih v kulturi.

Na ministrstvu za kulturo je v petek potekal sestanek s predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in Sindikata kulture in narave Slovenije - Glosa na načelni ravni, si pa sindikati želijo, da bodo kmalu sledili konkretni rezultati.

Glavni tajnik Sviz Branimir Štrukelj je ocenil, da kultura drsi na rob družbenega interesa, vsi trije sindikati pa menijo, da lahko posežejo v negativno dogajanje ter bodo "trmasto vztrajali", da bodo vsi, ki delajo v kulturi, ustrezno vrednoteni in spoštovani v slovenski družbi. "To je cilj, ki ga mislimo uveljavljati takoj in zdaj," je dodal.

Kot je povedal predsednik Glose Mitja Šuštar se omenjeni trije sindikati prvič združujejo z istim ciljem "za več in boljše namesto za manj in slabše". Opozoril je, da so številni zaposleni v kulturi tik nad minimalno plačo ali pod minimalno plačo in izrazil upanje, da bo sedanja oblast na čelu z ministrico za kulturo Asto Vrečko "naredila čim prej svoje delo".

Sindikati od ministrice za kulturo veliko pričakujejo. V prvi vrsti, da bo zaposlene v kulturi ob pogajanju za nov plačni sistem podprla in bo odločno zagovarjala njihove potrebe. Ob tem od nje pričakujejo, kot je povedala predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij Sviz Irena Porekar Kacafura, da bo odprla vprašanje sistemizacije, uvedla potrebna nova delovna mesta in enotno vrednotenje vseh delovnih mest, tudi v podpornih službah, na področju kulture in da bo poenotila pravilnike, ki bodo omogočali pravično napredovanje.

Da so razmere za slovenske kulturne ustvarjalce slabe, je opozoril tudi Boris Mihalj, ki je bil kritičen, da tudi s tokratno zasedbo na ministrstvu niso prišli "nikakršni novi časi, vse je tako, kot je bilo po starem".

Splošni koordinator Sindikata za ustvarjalnost in kulturo Zasuk Miha Blažič N'Toko je izpostavil potrebo po kolektivni pogodbi za zunanje izvajalce, ki bo tako na nacionalni ali občinski ravni dolgoročno uredila tako za delavce kot ustanove same vzdržen način plačevanja s konkretno oblikovano urno postavko, ki bo zajemala tako opravljeno delo kot tudi plačilo prispevkov. Prvi krog pogovorov na to temo je na ministrstvu za kulturo napovedan 23. februarja. Šuštar je ob tem dodal, da bi morali pri pogajanjih sodelovati tudi predstavniki delodajalcev.

Da so razmere za slovenske kulturne ustvarjalce slabe, je opozoril tudi igralec, kipar in predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije Boris Mihalj, ki je bil kritičen, da tudi s tokratno zasedbo na ministrstvu niso prišli "nikakršni novi časi, vse je tako, kot je bilo po starem". Opozoril je na pomanjkanje dialoga, ter da se "iz točke stagnacije premikamo nazaj, nazadujemo". Tudi Mihalj si želi, da bi na ministrstvu za kulturo prisluhnili zaposlenim in stroki.

Konkretne slabe delovne razmere je opisala knjižničarka na bibliobusu Ksenija Trs, ki je ob tem tudi opozorila, da so potujoče knjižničarke poleg vsega prikrajšane tako za terenski dodatek kot dodatek za težke pogoje dela ter menila, da bi morali čim prej v kolektivno pogodbo za javni sektor vnesti dodatek za opravljanje dela na bibliobusu.