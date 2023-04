»Družba je krenila daleč na desno«

Izraelski zgodovinar Tom Segev pojasnjuje, zakaj bi bil ustanovitelj države David Ben-Gurion verjetno povsem iz sebe, če bi videl, kakšen je Izrael danes

Protesti proti vladi v Tel Avivu

© Profimedia

Tom Segev je sedel za pisalno mizo, in namesto da bi skozi okno opazoval stari del Jeruzalema oziroma konflikt, kot temu pravi sam, je dve uri osredotočeno strmel v računalniški zaslon. Ko je zunaj zagrmelo, je komentiral: »Ne bojte se, ni teroristični napad.« Samo zima se je za hip vrnila in jutri bo že spet pomlad. Ko 78-letni izraelski zgodovinar razlaga o svoji domovini in njeni zgodovini, človek posluša kot uročen. Zgodovinska pot te zaplate sveta, ki je komaj kaj večja kot Slovenija, je burna, dramatična in bojevita. A tako dramatična kot danes po mnenju številnih judovskih Izraelcev ni bila še nikoli. Že več mesecev na deset tisoče ljudi protestira proti nedemokratičnim nameram vlade.

Segev je komentiral, da so protesti sami po sebi nekaj lepega, kljub temu pa ga skrbi za domovino in družino. »Vem, da številne starše skrbi za svoje otroke in vnuke,« je povedal. Vendar so v Izraelu te skrbi povsem eksistencialne in prihodnost je danes nemara bolj negotova kot kadarkoli doslej.

Gospod Segev, Izrael bo maja dopolnil 75 let. Te dni demonstrira na sto tisoče ljudi, ker se jim zdi, da je demokracija ogrožena. Bo edina judovska država na svetu še nekaj časa ostala demokratična?