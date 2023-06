»Airbnb je največja siva ekonomija«

Črna gora bo začela uvajati ukrepe za boj proti nezakonitim namestitvam, ki bodo vključevali tudi mednarodni platformi Booking in Airbnb

Črna gora bo začela uvajati ukrepe za boj proti nezakonitim namestitvam, ki bodo vključevali tudi mednarodni platformi Booking in Airbnb, je napovedal črnogorski finančni minister Aleksandar Damjanović. Turizem v Črni gori je pred pandemijo covida-19 predstavljal skoraj tretjino bruto domačega proizvoda (BDP).

"Govorimo o težavi, ki skrbi vse nas, tu pa je tudi največji davčni potencial oziroma največja siva ekonomija: to je zasebna namestitev oz. prijava bivanja turistov in plačilo potrebnih dajatev," je po pisanju črnogorskega časnika Vijesti na seji vlade minuli teden dejal Damjanović.

Napovedal je, da se bodo ukrepi vlade nanašali tudi na mednarodni platformi za rezervacijo namestitev Booking in Airbnb, ki prevladujeta na trgu in sta po njegovi oceni popolnoma spremenili način, na katerega poteka najem nastanitev. Poudaril je, da bodo z načrtovanimi ukrepi poskušali na najhitrejši možni način povečati davčni potencial.

Turizem je v Črni gori leta 2019 predstavljal 30,8 odstotka bruto BDP, s čimer se je Črna gora uvrščala v vrh držav glede na njihovo odvisnost od turizma, so lani pokazali podatki svetovne turistične organizacije World Travel and Tourism Council. Delež BDP je med pandemijo covida-19 padel na nekaj več kot sedem odstotkov, a se zdaj vrača na številke pred pandemijo.

Za črnogorski turizem so sicer ključni tuji gosti, ki so v letu 2019 ustvarili 95,5 odstotka vseh turističnih nočitev, kažejo podatki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Leta 2020 se je število tujih gostov znižalo z 2,5 milijona na 351.000 ali za 83,2 odstotka, leta 2021 pa se je znova povzpelo na 1,6 milijona. Letos v državi pričakujejo vrnitev števila tujih gostov na raven pred pandemijo.

