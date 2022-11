Airbnb / Za večjo transparentnost pri oddajanju nastanitev

Evropska komisija je sprejela predlog uredbe, katere namen je povečati transparentnost v sektorju kratkoročnega oddajanja nastanitev prek digitalnih platform

Evropska komisija je danes sprejela predlog uredbe, katere namen je povečati transparentnost v sektorju kratkoročnega oddajanja nastanitev prek digitalnih platform. Z novimi pravili želi Bruselj izboljšati zbiranje in deljenje podatkov s strani ponudnikov in platform za oddajanje nastanitev.

Kot navajajo na komisiji, je oddajanje nastanitev prek spletnih platform, kot so Airbnb, Booking in Tripadvisor, v porastu. Predstavljajo kar četrtino vseh turističnih nastanitev.

To sicer prinaša koristi tako turistom kot ponudnikom nastanitev, vendar pa se nekatere lokalne skupnosti zaradi tega soočajo s težavami, vključno s pomanjkanjem stanovanj. Nacionalne oblasti posameznih članic že zahtevajo podatke od spletnih platform, a so sistemi po državah različni.

Predlog uredbe, ki ga je danes sprejela komisija, predvideva harmonizacijo sistemov za registracijo ponudnikov. Države bodo lahko ohranile svoje sisteme, a bodo morali biti ti dostopni prek spleta ter omogočati ponovno uporabo podatkov in dokumentov.

Z novimi pravili želi Bruselj izboljšati zbiranje in deljenje podatkov s strani ponudnikov in platform za oddajanje nastanitev.

Nacionalne oblasti bodo morale zahtevati osnovne podatke o ponudniku in nepremičnini, ki jo oddaja. Obenem bodo lahko zahtevale dodatne podatke. Sistemi za registracijo bodo morali poleg tega omogočati dodelitev registracijske številke.

Spletne platforme bodo morale glede na predlog Bruslja omogočati prikaz teh številk. Obenem bodo morale izvajati naključno preverjanje, ali so ponudniki registrirani in ali so njihove številke pravilne.

Če bodo podatki nepravilni ali nepopolni, bodo lahko pristojne oblasti odvzele registracijsko številko in platforme pozvale, naj ponudnika nastanitve odstranijo.

Spletne platforme bodo morale s pristojnimi oblastmi enkrat mesečno deliti podatke o številu nočitev in gostov, ki jih gostijo ponudniki. Oblasti bodo te podatke prejemale prek enotne vstopne točke, kar bo omogočalo tudi deljenje z drugimi pristojnimi organi in s tem oblikovanje ustreznih politik. Podatki bodo v prilagojeni obliki na voljo tudi za potrebe statistike.

Predlog predvideva še vzpostavitev okvira za nadzor izvajanja uredbe, pri čemer bodo morale države določiti tudi ustrezne kazni za neupoštevanje določil iz uredbe.

Kot navaja komisija, predlog prinaša koristi za ponudnike, spletne platforme, nacionalne oblasti in tudi druge akterje na trgu. Koristi od tega bodo imeli tudi turisti, ki jim bo uredba prinesla več varnosti, poudarjajo viri pri EU. Ne bo pa to pomenilo dodatnih stroškov niti za potrošnike niti za ponudnike nastanitev, saj bodo postopki poenostavljeni, dodajajo.

Zdaj bosta predlog uredbe obravnavala Evropski parlament in Svet EU, v katerem so zastopane države članice. Po uveljavitvi uredbe bo nastopilo dveletno prehodno obdobje za prilagoditev na nova pravila.