»Slovenija je postala globalna igralka v času najhujših svetovnih preizkušenj«

Zdaj ni časa za slavje, saj že danes državo čaka garaško delo, s katerim bo morala pokazati, da lahko izpolni svoje obljube, je opozoril svetovalec predsednice republike za mednarodne odnose

Zlatko Šabič, profesor mednarodnih odnosov na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in svetovalec predsednice republike za mednarodne odnose

© Uroš Abram

Slovenija je ob izvolitvi v Varnostni svet ZN postala globalna igralka ravno v času najhujših svetovnih preizkušenj, je za STA ocenil Zlatko Šabič in poudaril, da zdaj ni časa za slavje, saj že danes državo čaka garaško delo, s katerim bo morala pokazati, da lahko izpolni svoje obljube. V nasprotnem primeru bi namreč njen ugled nepovratno padel.

"Naj najprej poudarim, da izvolitev ni bila nikakršna zmaga, kljub začetnemu vzhičenju. Žal smo v Sloveniji še vedno imeli glasove znanih politikov, ki so malodane upali, da Slovenija izgubi," je dejal profesor mednarodnih odnosov na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in svetovalec predsednice republike za mednarodne odnose Zlatko Šabič.

Pojasnil je, da je Slovenija kampanjo za nestalno članico sprožila z enim samim namenom, in sicer preveriti, ali v mednarodni skupnosti sporočilo miru in sodelovanja še kaj velja. "To sporočilo je bilo zdaj poslano in to z izjemno odločnostjo. Dobiti 153 glasov podpore po praktično enem letu kampanje ni mala stvar in zgodovina ZN ga bo podčrtano zapisala v svoje zapiske," je ocenil.

Ob tem je opozoril, da je Slovenija z vsem svojim aparatom postala globalna igralka ravno v času najhujših preizkušenj. "Iskreno mislim, da če bi bilo članicam ZN vseeno za ohranjevanje mednarodnega miru in varnosti, bi zmagala Belorusija. Tako pa je zmagala Slovenija, ki bo zdaj morala pokazati, da lahko izpolni to, kar je obljubila, in bo lahko delovala v dobro vseh držav. Mir in varnost sta namreč edina in nedeljiva," je poudaril.

Kot nestalna članica bo imela Slovenija kar nekaj možnosti vpliva, tudi na postopkovna pravila, ki jih uporablja VS. "Glavni problem danes pa je seveda Ruska federacija, ki ima pravico veta nad vsemi vprašanji t. i. visoke politike. Zato je toliko bolj zaželena in potrebna energija vseh držav članic VS, da z raznimi inovacijami poskušajo zaobiti VS," je dejal.

Spomnil je, da razprava o reformi VS poteka že desetletja in da je Slovenija v preteklosti z lastnimi predlogi že aktivno sodelovala pri obravnavi možnih reform. Kot primer je izpostavil pobudo za veto iz leta 2022, ki jo podpira tudi Slovenija.

"Prostora za vpliv in sodelovanje pri razpravah o reformah bo veliko, vendar se v mednarodni politiki premiki ne odvijajo čez noč. So rezultat dolgoletnih pogajanj in tu vidim Slovenijo kot aktivno in povezovalno akterko, saj imamo veliko vrhunskih diplomatk in diplomatov," je dodal.

Kot izjemen uspeh slovenske diplomacije je spomnil tudi na izglasovanje pravice do čistega in zdravega okolja kot človekove pravice v Generalni skupščini ZN leta 2022, katere pobudnica je bila naša država. "To kaže, da zmoremo biti uspešni, ko se nečesa lotimo. Ne bi bil presenečen, če bi katera država dala glas Sloveniji za nestalno članstvo tudi zaradi omenjenega uspeha. Če si uspešen, te opazijo," je dejal.

Prav tako je izpostavil sodelovanje Slovenije na konferenci o vodah marca, kjer je predsednica republike Nataša Pirc Musar predlagala imenovanje posebnega odposlanca za vode. "To, da država daje konkretne predloge, v ZN radi slišijo," je nadaljeval.

Prepričan je, da bi članstvo Slovenije lahko okrepilo njen glas tudi v drugih organizacijah, kot denimo v EU in zvezi Nato, a pod pogojem, da bodo članice obeh organizacij razumele, da Slovenija v ZN ne bo njihov podaljšek, temveč bo zastopala globalno agendo.

"Če bo Slovenija ne glede na svoje članstvo v transatlantskih institucijah delovala neodvisno in prepričljivo v smislu, da ji je še kako mar za razvojna vprašanja v svetu in da Ukrajina ni edini konflikt, s katerim se ubada mednarodna skupnost, bo s tem največ naredila za EU in Nato," je ocenil.

Naša angažiranost in dejstvo, da nimamo kolonialne preteklosti, je Slovenijo dejansko preneslo iz anonimne države do države, ki nekaj pomeni. "Tudi zato, ker se kot država ne sramujemo svoje zgodovine. Dejstvo, da izhajamo iz bivše države, ki je bila ena izmed ustanoviteljic in vodilnih sil Gibanja neuvrščenih, v državah izven Evrope še danes naleti na pozorna ušesa," je izpostavil.

Opozoril je, da bodo države v zameno za danes izraženo podporo pričakovale, da Slovenija izvrši to, kar jim je obljubila. "Nekatere zaveze, ki si jih je zadala med kampanjo, je Slovenija delno že izpolnila, kot recimo načrti odpiranja veleposlaništev v Afriki, ki so že v teku," je dejal.

Področje prehranske varnosti je ocenil za eno od osrednjih prioritet aktualne vlade, kar se bo zagotovo odražalo tudi v sodelovanju v VS. Podobno je dejal tudi za spoštovanje mednarodnega prava in preprečevanje konfliktov, ki so "praktično v genskem zapisu slovenske zunanje politike od osamosvojitve dalje".

Spomnil je, da je najmanj polovica vseh držav članic ZN tako ali drugače hudo ogrožena zaradi posledic podnebnih sprememb. Mnoge med njimi se dobesedno potapljajo in trdijo, da se mednarodna skupnost še premalo angažira v tej smeri. "Slovenija je vsaki državi, ki ji je obljubila, da bodo podnebne spremembe visoko na njeni agendi za časa članstva v VS, neposredno dolžna. Če bi se na to požvižgala, bi ugled Slovenije in njene diplomacije nepovratno padel," je opozoril.

"V luči tega vseskozi poudarjam, da sedaj ni časa za slavje. Že danes Slovenijo čaka garaško delo. Vseeno pa lahko brez težav rečemo, da je Slovenija za nestalno članstvo pripravljena tako, da bi lahko mandat nastopila že jutri," je še dodal.

