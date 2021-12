Borut Mekina | foto: Uroš Abram

»Z zunanjepolitičnega vidika si take vlade še naslednja štiri leta res ne moremo več privoščiti«

Zlatko Šabič, profesor mednarodnih odnosov

© Uroš Abram

Dr. Zlatko Šabič je dolgoletni profesor mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede. Dejansko je danes eden od stebrov te vede v Sloveniji. Oktobra, ob vrhuncu našega predsedovanja EU, je katedra praznovala 60-letnico tega študija. Praznovanje vrhunca znanstvene discipline pa je sovpadlo z eno najnižjih točk, kamor je padel mednarodni ugled naše države. V praksi se bolj zdi, da je Slovenija država z eno najslabših zunanjih politik. Kaj je pri tem prenosu znanja v prakso šlo narobe in kaj moramo narediti, da se nam kaj takšnega nikoli več ne bo ponovilo?

Pravkar ste praznovali 60 let poučevanja in raziskovanja mednarodnih odnosov v Sloveniji. Do kakšnega recepta ste prišli v tem času, kako bi se morala Slovenija obnašati v svetu?