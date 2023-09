Šola socialne avtonomije

Od 7. do 10. septembra bo na otoku Vis potekala Šola socialne avtonomije, ki bo ponudila predavanja, delavnice, neobičajne turistične ture, eksperimentiranje s piratsko radijsko postajo, poezijo in glasbo

Med soustanovitelji Šole socialne avtonomije je tudi hrvaški filozof in aktivist Srećko Horvat

Od 7. do 10. septembra bo na otoku Vis potekala Šola socialne avtonomije ISSA (Island School of Social Autonomy), ki bo ponudila predavanja, delavnice, neobičajne turistične ture, eksperimentiranje s piratsko radijsko postajo, poezijo in glasbo. Med soustanovtelji šole so Srećko Horvat, Goran Bogdan, Hito Steyerl, Gael Garcia Bernal, Dora Held, Marko Pogačar ter mnogi drugi.

Ker 8. septembra obeležujemo 80. obletnico kapitulacije Italije in osvoboditve otoka Vis ter drugih dalmatinskih otokov, bo Šola socialne avtonomije del programa posvetila raziskovanju in predstavitvi zgodovine odpora otoka Visa.

Eden od vodilnih sodobnih filozofov Franco "Bifo" Berardi se bo predstavil na dveh predavanjih. Prvo z naslovom Kako bomo živeli?, bo 8. septembra na Visu, drugo z naslovom Za ustvarjanje šole nepredvidljivega pa 9. septembra na plaži v Komiži.

Umetniški kolektiv Mediengruppe Bitnik iz Berlina bo skupaj z Gordanom Savičićem in Seleno Savić vodili neobičajno turistično turo. V okviru Šole bo predstavljeno tudi začetno eksperimentiranje s piratsko radijsko postajo na otoku.

Ob 80. obletnici osvoboditve otoka Vis od fašizma, bo imel hrvaški filozof Srećko Horvat antifašistično turo po Komiži, 9. septembra pa bo potekala proslava z naslovom Vinceremo - Vederemo, večer antifašistične poezije in glasbe na prostoru, kjer je leta 1943 v boju s fašisti umrl Nikola Marinković - Top.

Ob obletnici Oktobrske revolucije leta 1942, se je Nikola Marinković - Top, povzpel na vrh zvonika komiške cerkve Muster in obesil rdečo zastavo. Čeprav mu je uspelo zbežati, so ga kasneje ubili.

Vstop na vse dogodke je brezplačen.

