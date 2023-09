»Ta država potrebuje močno in združeno levo stranko«

Novoizvoljena koordinatorka Levice Asta Vrečko napoveduje spremembe znotraj stranke

Levica: Miha Kordiš, Asta Vrečko in Luka Mesec

Novoizvoljena koordinatorka Levice Asta Vrečko obljublja, da bo svoj mandat na čelu Levice usmerila v utrditev stranke na terenu. Med prvimi koraki novega vodstva tako napoveduje odhod na teren, pogovor s članstvom in lokalnim odbori. "Levica ostaja trdna, močna in stabilna stranka na levi, ki si prizadeva za dostojno življenje za vse," je dejala.

Vrečko, ki bo na čelu Levice bo skoraj desetletju nasledila dosedanjega koordinatorja Luko Mesca, ob nastopu mandata napoveduje tudi spremembe znotraj stranke. Ob tem pa zagotavlja, da bo stranka aktivno nadaljevala delo tako v vladi kot v poslanski skupini. Optimistično napoveduje, da bodo v stranki v prihajajočem dvoletnem mandatu Levico pokazali kot "platformo raznolikih levih glasov, ki združuje in ki bo postala še pomembnejša politična sila na levi in kot taka nastopila tudi na vseh naslednjih volitvah".

Po današnji uradni potrditvi rezultatov volitev koordinatorja stranke se je Vrečko tako članstvu zahvalila za izkazano zaupanje. Za namestnico koordinatorke je svet stranke izvolil poslanko Natašo Sukič.

Števila prejetih glasov sicer v stranki uradno ne razkrivajo, a naj bi Vrečko prepričljivo zmagala v boju za stolček na čelu Levice, za katerega se je potegoval tudi poslanec Miha Kordiš, medtem ko naj bi Sukič za las uspelo osvojiti funkcijo namestnice koordinatorke.

Kordiš je bil sicer skupaj s somišljeniki, s katerimi so se povezali v tako imenovano levo krilo stranke, v zadnjih mesecih kritičen do sedanjega vodenja stranke. Zdaj pa je ocenil, da se je v tem času izkazalo, da Levica deluje kot "široka pahljača odtenkov rdeče", to pa je pot, po kateri bodo nadaljevali.

"Ta družba, ta država potrebuje močno in združeno levo stranko, ki nikoli ne sme pozabiti, kdo je, od kje je prišla in kje so njene korenine," je poudaril. Ob tem je zatrdil, da tako stranka kot poslanska skupina ostajata enotni, saj da enotnost Levice ni bila na nobeni točki pod vprašajem, vse špekulacije o tem, pa da so popolnoma brez osnove in iz trte izvite. V naslednjih dneh sicer pričakuje pogovore o "vračanju stranke na levo in na teren".

Mesec, ki je Levico vodil vse od njenega nastanka, je tako "predal štafeto" svoji dosedanji namestnici Vrečko in ob tem spomnil na dosedanje dosežke Levice. Ocenjuje, da so dosegli veliko, med drugim je izpostavil dvig minimalne plače, nedeljsko zaprtje trgovin in "postavitev okvira za delujoč in sodoben sistem dolgotrajne oskrbe".

"V slovenski politiki sem vedno videl Boruta Pahorja in Janeza Janšo, prvi je gledal na to, kaj je dobro zanj, drugi pa na to, kaj je dobro za njegovo stranko. Država in skupnost, ki bi jima morala služiti, pa sta bila vedno v drugem planu."



Luka Mesec

Pred novinarji je prvič spregovoril o razlogih za umik z vrha stranke. "Na točki, ko sem presodil, da je moja prezenca na prvem mestu Levice postala preveč polarizirajoča za stranko, sem se odločil, da se umaknem dva koraka nazaj. To ne pomeni, da se umikam iz stranke, ostajam aktiven, a umaknil sem se v dobro kolektiva, ker verjamem, da bomo tako lažje šli skupaj naprej, kar je pa naš skupni cilj," je dejal.

Eden od odločilnih dejavnikov, da je Slovenija izgubila preteklo desetletje, je namreč po njegovem prepričanju prav to, da se posamezniki niso znali soočati z lastnim egom. "V slovenski politiki sem vedno videl Boruta Pahorja in Janeza Janšo, prvi je gledal na to, kaj je dobro zanj, drugi pa na to, kaj je dobro za njegovo stranko. Država in skupnost, ki bi jima morala služiti, pa sta bila vedno v drugem planu," je dejal Mesec. Z menjavo na čelu Levice so tako po njegovem prepričanju pokazali zrelost, da se tudi na tem področju obrne nov list.

Mesec torej, kot je povedala tudi Vrečko, ostaja aktiven član Levice, kar se stranke tiče, pa tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podpredsednik vlade.

