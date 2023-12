SDS / »Logar ustanavlja svojo stranko«

Anže Logar

© Borut Krajnc

V stranki SDS ocenjujejo, da ni več nikakršnega dvoma, da njihov poslanec Anže Logar ustanavlja svojo stranko. Njegove izključitve iz stranke ali poslanske skupine ne predlagajo, a njegove nastope odslej štejejo za stališča stranke v nastajanju. Ta nastaja s pomočjo kapacitet SDS in prinaša "škodljivo drobljenje sil", v času, ki terja združevanje, menijo.

Iz SDS so po torkovi seji izvršilnega odbora sporočili, da je po razpravi na zadnji seji poslanske skupine na mestu ocena, da ne obstaja več dvom, da Logar deluje v smeri ustanavljanja lastne stranke. Prepričani pa so, da "v obstoječih razmerah ni čas za drobitev demokratičnih sil, ampak je potrebno njihovo združevanje ter aktivno ustvarjanje programske alternative stagnaciji in kaosu, ki ga ustvarja levičarska vladna koalicija".

"V primeru, ko poslanec obstoječe stranke kljub danim zavezam volivcem in podpisani pogodbi tekom mandata ustanavlja novo stranko, ali ko se okrog t. i. novega obraza preformirajo obstoječe politične stranke, si volivci zaslužijo vsaj odprte karte," so še izpostavili v SDS. Prikrivanje takšnega namena vse do nekaj mesecev pred volitvami pa v politični prostor vnaša "namerno načrtovano zmedo", so kritični.

"Zaradi poštenega odnosa do volivcev in do javnosti pa je treba vedeti, da nadaljnjih nastopov in stališč poslanca Anžeta Logarja ni mogoče več avtomatično šteti za stališča SDS, ampak za stališča nove stranke v nastajanju," so poudarili.

Hkrati so prepričani, da je v interesu volivcev in poštene volilne tekme, da se različne alternative pravočasno in jasno predstavijo. Logar je sicer v dosedanjih nastopih večkrat poudaril, da v društvu Platforma sodelovanja, ki jo je maja ustanovil s somišljeniki, za zdaj ostajajo na stališču, da slednje ne bo preraslo v stranko. Kljub temu pa takšne možnosti v izjavah za medije ni nikoli povsem izrecno zavrnil.

Logar se je sicer nedavno umaknil s čela sveta stranke SDS, saj, da je v politiki dobro "znati oceniti, kdaj je prišel pravi čas, da krmilo predaš naprej". Hkrati pa je izrazil prepričanje, da bo s tem marsikoga razbremenil spraševanja o njegovem delovanju. Ugibanja o možni Logarjevi samostojni politični poti so se sicer vrstila vse od njegovega nastopa na lanskih predsedniških volitvah, po katerih je napovedal, da "smo na pragu nečesa velikega".

