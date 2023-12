Logar / »Obžalujem odločitev stranke SDS, ki ji pripadam že več kot 23 let«

Poslanec SDS Anže Logar je zapisal, da je poteza SDS glede tega, da se distancira od njegovih nastopov, prekomerna in nesorazmerna

Poslanec SDS Anže Logar je po sporočilu SDS, da ni več dvoma o ustanavljanju njegove stranke, zapisal, da glede političnega udejstvovanja izven stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Distanciranje SDS od njegovih nastopov pa je označil za prekomerno in nesorazmerno. "Če želimo kot družba napredovati, bomo morali sodelovati," je prepričan.

Logarjev zapis na Facebooku

Iz SDS so namreč danes sporočili, da je po razpravi na zadnji seji poslanske skupine na mestu ocena, da ne obstaja več dvom, da Logar deluje v smeri ustanavljanja lastne stranke. Njegove izključitve iz stranke ali poslanske skupine sicer za zdaj ne predlagajo, a njegove nastope odslej v SDS štejejo za stališča stranke v nastajanju. Ta nastaja s pomočjo kapacitet SDS in prinaša "škodljivo drobljenje sil", v času, ki terja združevanje, menijo.

Logar je v prvem odzivu na družbenih omrežjih na odločitev stranke zapisal, da takšno potezo stranke, ki ji pripada več kot 23 let, obžaluje. "V času, ko zaradi nespametnih in škodljivih ukrepov vlade v Sloveniji potrebujemo predvsem dialog in sodelovanje, delitev ni pravi odgovor," je poudaril.

Hkrati je še zatrdil, da društvo Platforma sodelovanja ni družbeno-političen projekt, ampak družbeno-koristen poskus vzpostavitve pogojev za dialog v sicer politično razdeljeni Sloveniji.

