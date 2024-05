FDV za prekinitev sodelovanja z izraelskimi ustanovami

Vodstvo ljubljanske Fakultete za družbene vede (FDV) je Univerzo v Ljubljani (UL) pozvalo k prekinitvi sodelovanja z izraelskimi ustanovami, ki imajo dokazano povezave z izraelsko orožarsko industrijo

Protest študentov na FDV

Vodstvo Fakultete za družbene vede (FDV) je danes v luči protestov študentov v podporo Palestini od Univerze v Ljubljani zahtevalo takojšnjo prekinitev sodelovanja z izraelskimi ustanovami, ki imajo povezave z orožarsko industrijo. To je tudi ena od zahtev študentov, ki zasedajo prostore FDV. Z njimi se je danes srečal tudi rektor Gregor Majdič.

Vodstvo ljubljanske FDV je v današnji izjavi Univerzo v Ljubljani (UL) pozvalo k prekinitvi sodelovanja z izraelskimi ustanovami, ki imajo dokazano povezave z izraelsko orožarsko industrijo.

"FDV od Univerze v Ljubljani zahteva takojšnjo prekinitev akademskega in gospodarskega sodelovanja z izraelskimi raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami (ter podjetji), ki dokazano imajo povezave z vojaško-industrijskim kompleksom izraelske države. Tako zahtevamo tudi takojšnjo prekinitev vseh sporazumov, ki jih imajo Univerza in njene članice z ustanovami v Izraelu ali na okupiranih palestinskih ozemljih," so zapisali v izjavi, objavljeni na spletni strani fakultete.

"Zavedamo se, da vojaška in finančna podpora izraelski vojski omogoča nadaljevanje krvavih pobojev v Gazi," so še dodali.

S tem so sledili zahtevam študentov, ki od sredine prejšnjega tedna spričo dogajanja v Gazi protestno zasedajo eno od predavalnic na FDV v podporo Palestincem.

Študenti so v svojih zahtevah do fakultete in univerze med drugim pozvali, naj instituciji javno in jasno obsodita genocid v Gazi ter priznata pravico Palestincev do osvobodilnega boja proti izraelski okupaciji. Od univerze med drugim tudi zahtevajo, da prekine tekoči projekt z izraelskim inštitutom Technion, ki naj bi imel po nekaterih navedbah povezave z izraelsko orožarsko industrijo.

Dekan FDV Iztok Prezelj je pred dnevi v imenu vodstva fakultete dejal, da se načelno strinjajo s študenti in da je cilj vodstva FDV oblikovanje možnih skupnih stališč z njimi.

Vodstvo FDV je v današnji izjavi tudi izrazilo podporo in solidarnost palestinskemu ljudstvu, nad katerim, kot so zapisali, izraelska država izvaja genocid, v katerem je bilo na območju Gaze umorjenih že več kot 35.000 ljudi, od tega več kot 14.500 otrok.

Obenem so ostro obsodili tudi "vse poskuse relativizacije izraelskega genocida in prikrivanja oziroma pomanjševanja izraelskih zločinov v imenu 'pravice do samoobrambe'".

Na FDV tudi izražajo podporo in solidarnost z vsemi študentkami in študenti ter zaposlenimi na akademskih institucijah, ki "so brutalno zatirani zaradi svojega nasprotovanja izraelskemu genocidu nad palestinskim ljudstvom".

Pri tem k javni opredelitvi v podporo svobodne Palestine spodbujajo tudi druge fakultete članice UL, nenazadnje tudi rektorat UL, so še zapisali v izjavi vodstva FDV.

Slovenski študenti na FDV so se pridružili protestnemu valu v podporo Palestini na fakultetah po vsem svetu. Danes se je z njimi sestal tudi rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič, da bi prisluhnil njihovim zahtevam.

Kot so sporočili po srečanju iz kabineta rektorja, ljubljanska univerza na krovni ravni nima sklenjenega nobenega mednarodnega medinstitucionalnega sporazuma z izraelskimi ustanovami.

Na ravni nekaterih članic UL je sklenjenih nekaj sporazumov o sodelovanju izpred nekaj let, ki niso bili časovno omejeni, pa tudi sporazum med Filozofsko fakulteto in univerzo v Tel Avivu, ki se izteče leta 2027, ter med Veterinarsko fakulteto in hebrejsko univerzo v Jeruzalemu, ki se izteče leta 2026. Vendar pa v okviru teh sporazumov niso in tudi ne potekajo nobeni projekti, izmenjave in druge aktivnosti, so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Glede domnevnega sodelovanja z univerzo Bar Ilan, h odpravi katere od začetka zasedbe pozivajo študentje, pa so poudarili, da UL nima sklenjene pogodbe z omenjeno univerzo, pač pa je izraelska univerza del konzorcija več univerz, ki ga vodi Univerza v Strasbourgu. Če bi sodelovanje z Univerzo v Strasbourgu prekinili, bi preprečili študij študentkam in študentom, ki so vpisani na skupen študij Univerze v Ljubljani in Univerze v Strasbourgu ter jim onemogočili dokončanje študija, so opozorili.

RuuLwv3nZi4

