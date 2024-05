Za svobodno Palestino!

Kako je molk pripeljal do zasedbe Fakultete za družbene vede

Protest v študijski predavalnici. Bo to začetek nečesa velikega?/

© Borut Krajnc

V zadnjih tednih so protesti študentov, ki od svojih univerz zahtevajo, naj prekinejo stike z Izraelom in s to državo povezanimi podjetji ter jasno obsodijo genocid, ki ga Izrael izvaja nad Palestinci, zajeli praktične celotne ZDA. Zasedbe univerz po vzoru ZDA pa so se razplamtele tudi drugod po svetu: v Španiji, Franciji, Italiji, Veliki Britaniji, Nemčiji, Avstraliji, Kanadi, Libanonu, Egiptu ... in v Sloveniji. Ljubljanski študenti so se – ker, kot pravijo, ljubljanska univerza ni dovolj jasno obsodila genocid in zaradi molka Fakultete za družbene vede (FDV) – v sredo odločili zasesti največjo družboslovno fakulteto v državi.