Aleksander Čeferin / »Podpisal sem evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav«

KOMENTAR DNEVA

"Podpisal sem evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice. Ker verjamem, da je svoboda odločanja temeljna človekova pravica. Pozivam vas, da se mi pridružite in tudi vi oddate svoj podpis in s tem prispevate k bolj sočutni, pravični in solidarni Evropski uniji."

(Aleksander Čeferin, predsednik evropske nogometne zveze UEFA, v sporočilu za javnost po podpisu evropske državljanske pobude za varen in dostopen splav My Voice, My Choice, katere pobudnik je slovenski Inštitut 8. marec. Pri slednjem so poudarili, da so v času, ko večina ljudi molči, takšni glasovi neprecenljivi.)

