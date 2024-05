Pobudo Inštituta 8. marec podprla tudi Severina

Evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav My Voice, My Choice, ki jo je podpisalo že več kot 200 tisoč ljudi, je podprla tudi hrvaška pevka Severina

Severina pošilja simbol srca za pravice žensk do samoodločanja o svojem telesu

© Instagram

Evropska državljanska pobuda za varen in dostopen splav v Evropi My Voice, My Choice, katere pobudnik je slovenski Inštitut 8. marec, je pretekli konec tedna presegla 200 tisoč podpisov podpore. S tem ostaja najhitreje rastoča pobuda v zgodovini Evrope.

Danes je na veliko veselje Inštituta 8. marec pobudo podprla tudi hrvaška pevka Severina (video si lahko ogledate na tej spletni povezavi), in sicer z jasnim sporočilom, da je treba zagotoviti varen in dostopen splav tudi ženskam na Hrvaškem.

Pravica do splava je bila v preteklosti na Hrvaškem urejena enako kot v Sloveniji, danes pa je situacija v praksi povsem drugačna. Na Hvraškem je namreč splav močno nedostopen, saj več kot polovica ginekologov splava ne želi opraviti zaradi ugovora vesti. V nekaterih bolnišnicah ni niti enega ginekologa, ki bi želel opraviti splav in ženske potujejo v druga mesta države ali celo v tujino. Mnogo jih pride tudi v Slovenijo. Prav tako pa je splav na Hrvaškem plačljiv. Hrvatice mnorajo tako odšteti po več sto evrov, kar znaša polovico hrvaške povprečne plače," so v sporočilu za javnost izpostavili v Inštitutu 8. marec. Sorodne besede je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, poudarila tudi Severina.

"Pobudo so začele ženske iz Slovenije, iz srca jim hvala. In to srce je zanje in za več kot 20 milijonov žensk v Evropi, ki trenutno nimajo dostopa do splava."



Severina,

hrvaška pevka

V videu se je Severina zahvalila ženskam v Sloveniji: "Pobudo so začele ženske iz Slovenije, iz srca jim hvala. In to srce (simbol, ki ga je pokazala z roko) je zanje in za več kot 20 milijonov žensk v Evropi, ki trenutno nimajo dostopa do splava."

Video, ki ga je Severina objavila na Instagramu

© Instagram

V Inštitutu 8. marec so ob tem poudarili, da so v času preračunljivosti in molka so ljudje, ki se zavzamejo za skupnost in človekove pravice, neprecenljivi. Te dni uporabniki in uporabnice spleta svoje nestrinjanje z molkom zvezdnikov in zvezdnic, ki imajo širok doseg množic, izkazujejo tako, da "molčečim influencerjem" nehajo slediti na družbenih omrežjih ter tako zmanjšujejo njihov vpliv. Posledično sta denimo, ker nista obsodili genocida v Gazi, nekaj milijonov sledilcev izgubili tudi Taylor Swift in Kim Kardashian.

