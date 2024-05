Namesto lipe / Spomenik slovenske osamosvojitve bo stal na Trgu republike

Trg republike je območje, ki je kot celota razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena

Osamosvojitvena lipa v času, ko je še klavrno stala na Trgu republike

© Miha Predovnik

Na dan razglasitve neodvisnosti in državne suverenosti Republike Slovenije, 26. junija 1991, so slovenski politični veljaki na Trgu republike pred slovenskim parlamentom posadili lipo. Blagoslovil jo je tedanji metropolit Alojzij Šuštar, skupaj z evangeličanskim pastorjem, vendar naj bi mu nekdo izklopil mikrofon, »tako da simbolična slovenska osamosvojitvena lipa tega blagoslova ni slišala«, če gre verjeti besedam, ki jih je nekoč izrekel Janez Janša. Morda se prav v tem skriva razlog, zakaj je tako slabo uspevala, bila je vidno osušena, ves čas je nihala med življenjem in smrtjo.