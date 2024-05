»Za vsako žensko, ki je umrla v bolnišnici, je na stotine žensk, ki so komaj preživele«

"Naš zdravstveni sistem ne upošteva veljavne zakonodaje. Odločitev ustavnega sodišča je le ustvarila ozračje, v katerem so se zdravniki počutili še bolj upravičene, da puščajo ženske umirati. Dobili so potuho, da lahko govorijo, kako zelo represivna je država in kako jih preganja, vendar niti en zdravnik na Poljskem nikoli ni bil obtožen, kaj šele, da bi bil obsojen, da je opravil nezakonit splav. Več zdravnikov je bilo preganjanih, ker niso hoteli opraviti zakonitega splava in je zaradi tega ženska umrla. Tudi pred letom 2020 so ženske zaradi enakega ravnanja umirale v bolnišnicah, le da nihče o tem ni govoril javno. To je bila stigma. Smrt je bila obravnavana kot zdravniška malomarnost. Zadnja leta so ljudje spoznali, da jim ne preostane nič drugega, kot da stopijo pred medije in spregovorijo, kaj se je zgodilo njihovim najdražjim oziroma kaj jim v bolnišnici grozi."

"Za vsako žensko, ki je umrla v bolnišnici, je na stotine žensk, ki so komaj preživele. Govorimo o tisoče in tisoče ženskah letno. Ko nosečnica enkrat zaradi težav oziroma zapletov pride v bolnišnico, nikoli ne ve, ali bo odšla živa. In to je grozljivo. Zdravniki nam lažejo, kako da so oni ogroženi, če bodo pomagali. Predstavljajte si, koliko sovraštva premorejo ti ljudje do žensk. Pripravljeni so celo lagati, češ da se bojijo pregona zaradi opravljanja zakonitega splava, vendar so vseeno pripravljeni tvegati svojo kariero in svobodo zaradi zdravniške malomarnosti."

(Marta Lempart, pravnica, vodja Vsepoljske ženske stavke, gibanja za pravice žensk na Poljskem, v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto, o tem, ali v tem trenutku ženske v poljskih bolnišnicah še vedno umirajo, ker zdravniki zavračajo, da bi opravili splav, čeprav je ogroženo njihovo življenje)

