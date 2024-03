Luka Volk | foto: Luka Dakskobler

»Cerkev je med mladimi prešla v polje popolne irelevantnosti. Za cerkev ni hujšega, kot če je ne jemljejo resno.«

Marta Lempart, vodja Vsepoljske ženske stavke

Marta Lempart je soustanoviteljica in vodja Vsepoljske ženske stavke, gibanja za pravice žensk na Poljskem, ki je nastalo leta 2016, ko je na oblast prišla konservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS) in poskušala dodatno zaostriti že tako eno najstrožjih zakonodaj na področju splava. Zadnjih osem let je vodila največje proteste v državi, na katerih so si prizadevali legalizirati splav in obenem opozarjali na razpad pravne države, na podrejanje sodstva in državnih medijev pod taktirko nekdanje vlade. Po oktobrskih volitvah je stranka PiS namreč izgubila oblast, nasledila jo je nova vlada, ki jo zdaj vodi nekdanji poljski premier in predsednik evropskega sveta Donald Tusk. Ta se je na volitve odpravil z obljubo, da bo povrnil zaupanje v državo in popravil krivice, ki jih je storila prejšnja vlada, pa tudi, da bo legaliziral splav v državi, v kateri je v večini primerov prepovedan že vse od leta 1993. Na začetku tedna se je Marta Lempart mudila v Sloveniji, prišla je, da bi podprla evropsko državljansko pobudo Inštituta 8. marec in drugih evropskih organizacij, tudi Vsepoljske ženske stavke, za spremembo evropske zakonodaje o pravici do splava.

Udeležba na zadnjih poljskih volitvah je bila rekordna, skoraj 73-odstotna. Kaj menite, zakaj se je toliko ljudi odpravilo na volišča?

Ključno je bilo, da nam je uspelo v ospredje teh volitev postaviti pravice žensk. Tega prej na Poljskem ne bi nikoli videli, tokrat pa je bila opozicija, danes vladna koalicija, pripravljena storiti vse, postavila bi se tudi na glavo, da bi dokazala, kako zelo si prizadeva za pravice žensk in legalizacijo splava. To je bilo spodbudno predvsem za volivke, kar se je pokazalo pri deležu žensk, ki so se udeležile volitev. Leta 2019 se je volitev udeležilo nekaj več kot polovica žensk v državi, zadnjih volitev pa okoli 76 odstotkov.