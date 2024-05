»Razsežnosti odločitve bodo imele neizbežne posledice za demokracijo«

IZJAVA DNEVA

"Odločitev sodišča, ali bo ustanovitelj platforme Wikileaks, žvižgač in novinar, član mednarodnih novinarskih združenj, avstralski državljan Julian Assange, izročen ZDA in pod kakimi pogoji in posledicami, bo v več pogledih precedenčna. Na kocki je prvenstveno osebna usoda izmučenega Assangea - že peto leto zaprtega v strogo varovanem zaporu Belmarsh -, ki je ob poprejšnjem dolgotrajnem bivanju v izgnanstvih, samicah in hišnih priporih že plačal izjemno visoko ceno. Na kocki pa je tudi medijska svoboda oziroma svoboda govora, razpeta tudi v kontekst mednarodnega prava."

"Razsežnosti odločitve bodo imele neizbežne posledice za demokracijo v globalnem (političnem) smislu, relevantne tudi za nadaljnje delo medijev, novinarjev ter vlogo žvižgačev, pri čemer bodo v ospredje vstopila tudi že večkrat preigravana vprašanja o dejanski moči in možnosti učinkovite ter realne zaščite žvižgačev. Skrajna in najbolj brutalna posledica je lahko ob grožnji do 175 let zapora v ZDA ne nazadnje celo smrt Assangea; vrsto je bilo izrečenih tudi nič pretiranih javnih izpostavitev, da bi izročitev pomenila smrt medijske svobode."

(Novinarka Petra Lesjak Tušek v Večerovem komentarju o tem, da je primer Assange najprej zaradi razkritij, nadalje pa teže obtožb bržkone globalno brez primere)

