Julian Assange dosegel zmago v boju proti izročitvi v ZDA

Sodišče v Londonu je ddovolilo obravnavo njegove pritožbe proti izročitvi

Ustanovitelj platforme Wikileaks Julian Assange je dosegel zmago v boju proti izročitvi ZDA. Sodišče v Londonu je danes namreč dovolilo obravnavo njegove pritožbe proti izročitvi.

Sodnik in sodnica, ki sta presojala v tem primeru sta konec marca ZDA dala tri tedne časa, da podajo zagotovila, da bodo spoštovali obtoženčeve pravice in da ne bo obsojen na smrtno kazen.

Assangeova obramba je danes vztrajala, da so bile ameriške obljube glede upoštevanja obtoženčevih pravic na področju svobode govora nezadostne. Hkrati pa niso oporekali zagotovitvam glede tega, da njihov klient ne bo obsojen na smrt, poroča britanski časnik Guardian.

Predstavnik ZDA je sodnika poskušal prepričati, da Assange v postopku ne bo diskriminiran na podlagi dejstva, da je tuji državljan, a poudaril, da se ustavna določila glede svobode govora ne nanašajo na zločine, ki mu jih očitajo.

Assange bo zdaj imel več mesecev časa, da pripravi obrambo proti izročitvi, ki bo predvidoma temeljila na dokazovanju, da Združeno kraljestvo ne more zagotoviti, da mu bodo ZDA kot tujcu omogočile pošteno sojenje.

52-letnemu državljanu Avstralije, ki je v Londonu zaprt od leta 2019, v ZDA grozi do 175 let zapora, ker je v letih 2010 in 2011 objavil več kot 700.000 zaupnih dokumentov o ameriških vojaških in diplomatskih dejavnostih v Iraku in Afganistanu.

Assange trdi, da je postopek proti njemu politično motiviran, njegovi odvetniki pa so nakazali, da so zadevo pripravljeni predati Evropskemu sodišču za človekove pravice.

Assange je zaprt v strogo varovanem zaporu Belmarsh, odkar mu je pred petimi leti ekvadorsko veleposlaništvo v Londonu, kjer se je sedem let skrival, odtegnilo zaščito in mu odvzelo azil. Takratna notranja ministrica Priti Patel je junija 2022 odobrila njegovo izročitev ZDA, na kar se je Assange pritožil.

Pred Kraljevim sodiščem v Londonu se je danes zbralo več sto ljudi, ki so se veselili, ko je iz sodne dvorane prišla novica o odločitvi.

Assangea danes zaradi zdravstvenih težav ni bilo na sodišču, sta pa tam bila njegova soproga Stella in oče.

Stella Assange je po zaslišanju dejala, da so sodniki sprejeli pravo odločitev, in pozvala ZDA, naj opustijo primer, ki ga je označila za sramotnega. "Kot družina smo si oddahnili, toda kako dolgo se bo to še nadaljevalo? ZDA bi morale razumeti situacijo in takoj umakniti ta primer," je poudarila po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Ob tem je dejala, da je njen soprog, ki je že več kot pet let v zaporu Belmarsh v jugovzhodnem Londonu, plačal ogromen davek, ter pozvala k njegovi izpustitvi in plačilu odškodnine.

