Ali je strah pred prihajajočim desnim populizmom upravičen?

Po napovedih javnomnenjskih raziskav naj bi na letošnjih evropskih volitvah prvič v zgodovini EU obstajala možnost, da bo vrt naše demokracije ogrožen od znotraj

V članku z naslovom V imenu demokracije, ki ga lahko v celoti preberete v posebni številki Mladine ALTERNATIVE: BIČANJE EVROPE, filozofinja in sociologinja kulture dr. Lea Kuhar priše o tem, ali je strah pred prihajajočim desnim populizmom upravičen, ter ali je treba evropske institucije res za vsako ceno ubraniti pred prihodom desne koalicije.

"Po napovedih javnomnenjskih raziskav naj bi na letošnjih evropskih volitvah prvič v zgodovini EU obstajala možnost, da bo vrt naše demokracije ogrožen od znotraj. Zmaga se napoveduje desnopopulistični koaliciji. Ta naj bi zamenjala tri sredinske stranke, ki imajo zdaj večino v EU. To so desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP), levosredinsko Napredno zavezništvo socialistov in demokratov (S & D) ter sredinsko liberalna Prenovimo Evropo (Renew Europe)," je zapisala Lea Kuhar.

Lea Kuhar

"Največ glasov naj bi še vedno dobila EPP in naj bi ostala največja skupina v parlamentu, vendar naj bi se ji na vrhu pridružili sredinsko desna skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter skrajno desna skupina Identiteta in demokracija (ID), v kateri so združeni italijanska Liga Mattea Salvinija, francoski Nacionalni zbor Marine Le Pen, nemška AfD in Avstrijska svobodnjaška stranka. ECR in ID naj bi po napovedih skupaj dobili 20 odstotkov glasov, to pomeni, da bi imeli toliko sedežev kot EPP. Če k temu dodamo še glasove strank, kot je na primer madžarska stranka Fidesz, ki trenutno ne spada v nobeno izmed omenjenih skupin, je pa njen predsednik Viktor Orbán že dejal, da se bo po volitvah pridružil ECR, je dejansko mogoča prva evropska desnopopulistična koalicija," je še poudarila Lea Kuhar.

