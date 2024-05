Alternative / Bičanje Evrope

Posebna številka Mladine pred evropskimi volitvami

V posebni številki Mladine, ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, so svoja stališča pred evropskimi volitvami ubesedile priznane osebnosti s področja politike, družbe in izobraževanja. Prispevke v novih Mladininih ALTERNATIVAH, ki so podnaslovljene BIČANJE EVROPE, pišejo direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, nekdanji predsednik republike Milan Kučan, zgodovinarka Manca G. Renko, sociolog Rudi Rizman, filozofinja Lea Kuhar, zgodovinar Božo Repe, literarna kritičarka in pisateljica Ana Schnabl, penolog Dragan Petrovec, filozof Peter Klepec, pisateljica Nataša Kramberger, sociolog Roman Kuhar, pravnik in diplomat Matjaž Gruden, novinar Endre Bojtár in pisatelj Dino Pešut.

