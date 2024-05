Skupina, ki grozi migrantom, vzbuja »strah, nelagodje in vznemirjenost pri ljudeh«

Policija je ugotovila identiteto nekaterih posameznikov

Pripadniki Slovenske obrambne straže

Policija je ugotovila identiteto nekaterih posameznikov, ki so minuli teden na posnetku grozili migrantom, je na novinarski konferenci pojasnil direktor Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomislav Omejec. Po njegovih besedah gre za mlajše "operativno zanimive" posameznike. Niso pa še prejeli prijave žrtve, zvezane na posnetku, je dodal.

Zadevo preiskujejo v smeri ugotavljanja in potrjevanja elementov suma storitve uradno pregonljivih kaznivih ravnanj z elementi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu kazenskega zakonika oz. zakona o varstvu javnega reda in miru.

Prijave potencialnih žrtev policisti še niso prejeli, so pa že ugotovili identiteto nekaterih članov omenjene skupine, je dejal Omejec. Gre za mlajše "operativno zanimive" posameznike, nekateri med njimi so mladoletni in so bili že obravnavani v policijskih postopkih, večinoma zaradi splošne kriminalitete.

"Gre pa za skupino, ki že s svojim videzom vzbuja strah, nelagodje in vznemirjenost pri ljudeh," je ocenil. Tovrstne skupine po njegovih besedah predstavljajo varnostno tveganje, saj negativno vplivajo na občutek varnosti, čeprav njihovo ravnanje ne predstavlja kaznivega dejanja.

Policija tovrstno organiziranje z namenom izvrševanja kaznivih ravnanj obravnava strožje. "Širjenje lažnih informacij, spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je nesprejemljivo in zbuja strah in nelagodje predvsem pri lokalnem prebivalstvu, škodi občutku varnosti v lokalnem okolju in zbuja nezaupanje v preiskovalne organe in organe pregona," je bil jasen.

Iz tega razloga policija nasprotuje ustanavljanju kakršnihkoli vaških straž in skupin ter njihovo delovanje skrbno spremlja. "Ena skupina mladostnikov, ki se oblači in daje videz, da so nevarni, gotovo ne more in ne zagotavlja nikakršnega reda niti občutka varnosti," meni direktor PU Ljubljana.

Omejec je dodal, da je Ljubljana relativno varno mesto in da letos beležijo upad kaznivih dejanj za osem odstotkov, v primerjavi z lanskim letom. Policisti tudi spremljajo spremenjene trende kriminalitete in se nanje odzivajo s poostrenimi nadzori, ciljno usmerjenim delom in krepitvijo sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, mestnim redarstvom in drugimi deležniki.

V ta namen so ustanovili tudi posebno delovno skupino policistov, s katero zagotavljajo večjo prisotnost na terenu, kjer je zaradi povečane zgostitve prosilcev za mednarodno zaščito povečano varnostno tveganje. Gre za okoliše azilnih domov, avtobusna postajališča in železniški postaji v Ljubljani in Logatcu, je naštel.

Ta delovna skupina in posebna organizacijska enota policije analizirata, načrtujeta in izvajata ciljno usmerjene naloge, povezane z obravnavo tihotapcev migrantov in migracijami v notranjosti države.

Okrepili pa so tudi mednarodno sodelovanje in izmenjavo podatkov o morebitnih varnostnih tveganjih, je zagotovil Omejec. Ob priložnosti se je še zahvalil vsem občanom, ki so policiji pomagali pri identifikaciji tovrstnih skupin. Znova jih je tudi pozval, naj o takšnih ravnanjih obvestijo policijo na številko 113, najbližjo policijsko postajo ali pokličejo anonimno na številko 080 1200.

Na posnetku, ki se je na družbenih omrežjih pojavil prejšnji konec tedna, so moški domnevnega migranta s prozorno folijo privezali na drog ulične svetilke in se z njim posneli tako, da je imel obraz prekrit z majico, za vratom zanko, v rokah pa napis Remigracija.

