Predvolilna ksenofobija in prazni azilni domovi

Protitujska retorika politične desnice, ki svari pred naraščajočo migrantsko nevarnostjo, nima nobene podlage v dejstvih in podatkih

Protestni shod za delavske pravice ob prazniku dela, ki so se ga udeležili tudi prosilci za azil, 1. maj, Ljubljana

© Luka Dakskobler

Slovenska politična desnica, predvsem opozicijski SDS in NSi, je kot sorodne politične skupine po Evropi povsem pričakovano in z njihovega vidika tudi oportuno pred volitvami okrepila protitujsko retoriko. Slovenija ni več varna, preplavile so jo rekordne množice migrantov, ki poleg tega v prestolnici lahko počnejo, kar želijo, zaradi česar se je povečalo spolno nasilje, ob katerem policija po navodilih vlade gleda stran? Posledice so vidne v novonastajajočih mestnih stražah za obrambo pred tujci in v napovedi sosednje Italije, da bo prekinila schengenski sporazum s Slovenijo?