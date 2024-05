Se na RTV Slovenija vračajo stari Janševi kadri?

Bo svet RTV Slovenija za članico uprave res potrdil nadzornico iz časa Janševega desanta?

Protestni shod za neodvisno novinarstvo pred RTV Slovenija v času tretje Janševe vlade

Se na RTV Slovenija vračajo stari kadri iz časa Janševega desanta na ta naš najpomembnejši javni zavod, nesporno tudi najmogočnejši steber profesionalnega novinarstva v državi? Vse kaže, da novo vodstvo razmišlja v tej nevarni smeri. Predsednik uprave RTVS Zvezdan Martić bi ob sebi kot naslednico Simona Karduma, ki je protestno odstopil pred pol leta in natresel nekaj grenkul pilul spoznanja, rad videl javnosti dovolj neznano Alenko Vodončnik. Njena dosedanja funkcija? Omenjena je postala članica nadzornega sveta RTV Slovenija v letih 2022 in 2023 na predlog Jelinčičeve stranke SNS v času, ko je slovensko vlado vodil Janez Janša. Je potemtakem »preverjen« kader? Njena glasovanja v nadzornem svetu kažejo, da ja.

Zakaj je predlog sporen

Trenutno je Vodončnik direktorica celjskega podjetja Ave Razvoj in tudi direktorica Zavoda za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje. Svojo poslovno pot včasih kombinira s politično, kar jo je najbrž pripeljalo tudi do vrat prvega nacionalista v državi, ki ni skrival simpatij do Janševe vlade. V stiski, ko svet RTVS ni potrdil Martićevega predloga po imenovanju Tine Gruden Marucelj, se je predsednik uprave tokrat odločil poskusiti s svojo novo favoritinjo, čeprav se verjetno zaveda, da je njegov predlog sporen.

Da je takšen, se očitno ne sprašujejo posebej ne v politiki in še manj v večini množičnih medijev, pretežno pa tudi ne v samem zavodu, a bi se morali. S svetlo izjemo izvršnega odbora aktiva novinarjev Radia Slovenija, ki v svoji izjavi pravilno in upravičeno opozarja, da Martićev predlog ni korak k izboljšanju, ampak vračanje v razmere, ki so se jim novinarji RTVS brezkompromisno uprli.

Vodončnik je v času v.d. direktorja Andreja Graha Whatmougha, ki ga po Sloveniji iščejo detektivi, saj se izmika sodnim postopkom, sodelovala pri prodaji delnic Eutelsat, kar je bilo v neskladju z merili za porabo sredstev, s čimer pa so pridobili denar za odpravnine. Sodelovala je pri zaščiti Graha Whatmougha in glasovala proti temu, da je bil imenovan nezakonito. Soglašala je z uničujočo strategijo javnega zavoda, ki jo je predlagal omenjeni direktor, in s tem aktivno pomagala tistim, ki so sledili političnim navodilom, za katera se zdi, da so bila dvostopenjska: javni zavod prekrojiti po svoji meri in iz njega narediti propagandistično strankarsko trobilo, če pa to ne bo šlo, vse požgati in uničiti. O vsem tem podrobno pišem v svoji knjigi »Desant na RTV Slovenija: politična ugrabitev javne radiotelevizije v letih 2020-2023«.

Kot še opozarjajo v radijskem aktivu, v svoji predstavitvi Vodončnik kot kandidatka ugotavlja, da položaj hiše ni zavidanja vreden, čeprav sama nosi največjo možno odgovornost za vse, kar se je dogajalo v letih njenega nadzorovanja in čeprav je takšen ravno zato, ker se je desanta nanj in načrta polnega uničenja zavoda lotila Janševa politika, katerega operativni del je bila tudi ona.

V dveh letih vse pozabili

Predlog je sporen v več ozirih, ne le v moralnem in etičnem smislu. Če nekdo, ki je izvajal eksekucije in pripomogel k uničenju javnega servisa, prihaja nazaj v njegovo upravo, imamo dobre razloge verjeti, da ne bo deloval v njegovem najboljšem interesu in v tem primeru še zlasti ne v soglasju z zaposlenimi in javnostjo. Morda predlagatelj verjame drugače, a bi moral svojo odločitev zelo temeljito pretehtati in tudi odgovorno pojasniti ob zavedanju, da z njo ogroža zaupanje državljank in državljanov, ki morajo plačevati RTV prispevek. Najbolj si pojasnilo zaslužijo vsi, ki so protestirali na Kolodvorski ali pred parlamentom, opozarjali na nedopustno politizacijo zavoda in rušilne učinke, ki ga ima orbanizacija. Ker Martić že eno leto prebira vse negativne bilance hiše, bi sam moral najbolje vedeti, kakšne destruktivne posledice je orbanizacija tudi imela!

Presenetljivo pa predlog ni posebej razburil javnosti. Zakaj? Hudo je, ko spomin zlate ribice ujame ljudstvo, še huje je, ko se to pripeti novinarskemu cehu, najhuje pa, ko na vse pozabijo novinarji javnega servisa – z dovolj redkimi izjemami. Martić je bil za predsednika uprave imenovan julija 2023. Zelo verjetno je to pozicijo zasedel, ker si je med sodelavci pridobil zaupanje tistih, ki so se na stavkah upirali Janševemu desantu, demontaži informativnega programa, pritiskom, cenzuri, ukinjanju oddaj in prestavljanju novinarjev. Če je sam že pozabil, kaj mu daje legitimnost, ostane le še manjše upanje, da spomin na temačne čase osvežijo člani v svetu zavoda, preden bodo glasovali o njegovem predlogu.

