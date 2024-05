»Janševa« kandidatka odstopila od kandidature

Alenka Vodončnik ne bo kandidirala za članico uprave sveta RTV Slovenija

Kandidatko za članico uprave Alenko Vodončnik je predlagal Zvezdan Martić (aktalni predsednik uprave RTV Slovenija)

© Borut Krajnc

Iz neuradnih, a zanesljivih virov na RTV Slovenija smo izvedeli, da je kandidatka za članico uprave Alenka Vodončnik danes dopoldan odstopila od kandidature. Slednja naj bi, kot se je v medijih razkrilo v zadnjih dneh, namreč nasledila Simona Karduma, ki je z dotične funkcije protestno odstopil pred pol leta.

Zaradi njene predstavitve seja komisije danes ob 14. uri odpade, vseeno pa na sporedu ostaja seja sveta RTV Slovenija ob 15.30.

Člani sveta naj bi se danes tudi osebno opredelili do predlogov tovrstnih spornih kandidatov oziroma kandidatk. Alenko Vodočnik je predlagal predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić, sicer pa je bila članica nadzornega sveta RTV Slovenija v letih 2022 in 2023, in sicer na predlog Jelinčičeve stranke SNS v času, ko je slovensko vlado vodil Janez Janša.

Da Martićev predlog ni korak k izboljšanju, temveč vračanje v razmere, ki so se jim novinarji RTV Slovenija brezkompromisno uprli, so opozorili tudi v izvršnem odboru aktiva novinarjev Radia Slovenija.

"Trenutno je Alenka Vodončnik direktorica celjskega podjetja Ave Razvoj in tudi direktorica Zavoda za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje. Svojo poslovno pot včasih kombinira s politično, kar jo je najbrž pripeljalo tudi do vrat prvega nacionalista v državi, ki ni skrival simpatij do Janševe vlade. V stiski, ko svet RTVS ni potrdil Martićevega predloga po imenovanju Tine Gruden Marucelj, se je predsednik uprave tokrat odločil poskusiti s svojo novo favoritinjo, čeprav se verjetno zaveda, da je njegov predlog sporen," v komentarju o situaciji na RTV Slovenija zapisal Boris Vezjak in ob tem dodal, da je Alenka Vodončni v času v.d. direktorja Andreja Graha Whatmougha, ki ga po Sloveniji iščejo detektivi, saj se izmika sodnim postopkom, sodelovala pri prodaji delnic Eutelsat, kar je bilo v neskladju z merili za porabo sredstev, s čimer pa so pridobili denar za odpravnine. "Sodelovala je pri zaščiti Graha Whatmougha in glasovala proti temu, da je bil imenovan nezakonito. Soglašala je z uničujočo strategijo javnega zavoda, ki jo je predlagal omenjeni direktor, in s tem aktivno pomagala tistim, ki so sledili političnim navodilom, za katera se zdi, da so bila dvostopenjska: javni zavod prekrojiti po svoji meri in iz njega narediti propagandistično strankarsko trobilo, če pa to ne bo šlo, vse požgati in uničiti," je poudaril Vezjak, ki je o vsem tem podrobno pisal tudi v svoji knjigi »Desant na RTV Slovenija: politična ugrabitev javne radiotelevizije v letih 2020-2023«.

