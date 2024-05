Nekdanji premier pred sodišče zaradi razžalitve monarhije

Pred sodišče bo moral kontroverzni milijarder stopiti sredi junija

Nekdanji tajski premier Thaksin Shinawatra, ki je bil februarja pogojno izpuščen iz zapora, bo preganjan zaradi razžalitve monarhije pred skoraj desetimi leti, je danes sporočilo generalno tožilstvo v Bangkoku. Pred sodišče bo moral kontroverzni milijarder stopiti sredi junija, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Generalni tožilec se je odločil, da bo Thaksina obtožil razžalitve monarhije," je sporočil tiskovni predstavnik tožilstva na Tajskem in dodal, da se nekdanji premier ne more nemudoma soočiti z obtožbami, saj naj bi imel covid.

Obtožbe o razžalitvi monarhije se nanašajo na Thaksinove izjave iz intervjuja, ki ga je leta 2015 dal za južnokorejske medije. Na Tajskem, kjer je sicer trenutno na oblasti Thaksinova stranka Pheu Thai, veljajo strogi zakoni o razžalitvi in obrekovanju kralja, ki predvidevajo kazni do 15 let zapora.

74-letnika, ki je obogatel v telekomunikacijski industriji, so sredi februarja pogojno izpustili iz zapora, kjer je prestajal enoletno kazen zaradi podkupovanja in zlorabe oblasti. Sprva bi moral odsedeti osem let, vendar mu je kralj Maha Vajiralongkorn kazen znižal na eno leto. Zaradi domnevnih zdravstvenih težav je sicer kazen prestajal v policijski bolnišnici.

Pred tem je Thaksin, ena najvplivnejših in najbolj kontroverznih osebnosti v sodobni tajski zgodovini, 15 let preživel v tujini, da bi se izognil zaporni kazni zaradi obtožb o korupciji, zlorabi oblasti in nespoštovanju monarhije. Kot premier je bil leta 2006 strmoglavljen z vojaškim udarom.

